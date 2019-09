Café Meneer van Dijk per direct dicht na vondst drugs

Een horecagelegenheid aan de Varkensstraat in Arnhem sluit op last van burgemeester Ahmed Marcouch per direct zijn deuren. Afgelopen nacht kwam de politie onaangekondigd binnen en werden harddrugs en een mes aangetroffen. Daarnaast hield de politie drie mannen aan voor drugsbezit en drugshandel.

De politie kreeg eerder al tips binnen over drugsgebruik en drugsverkoop in Café Meneer van Dijk. Aanvullend onderzoek bevestigde die signalen, waarna besloten werd een zogenaamde 'instap' te doen in het café. Daarbij zette de politie een arrestatieteam in en een drugshond.

Drie man aangehouden

In totaal zijn drie verdachten aangehouden. Een 31-jarige man uit Arnhem is aangehouden voor drugshandel en een 41-jarige plaatsgenoot voor het gelegenheid geven tot dealen. Een derde man van 26 jaar, zonder bekende woon- of verblijfplaats, is aangehouden omdat hij vijf wikkels cocaïne op zak had.

In het café zijn tijdens de doorzoeking, op de grond en achter de bar, ook nog wikkels cocaïne, brokjes XTC, diverse lege wikkels en een mes aangetroffen. Na de bevindingen in het café is de horecagelegenheid per direct dichtgegaan.

