VIDEO | Bizarre inbraak: 40 wasmachines in een keer weg

'Veertig wasmachines en een paar drogers en kookplaten hebben ze meegenomen', vertelt eigenaar Thijs Stoel. 'Waarschijnlijk hebben ze een vrachtwagen achter de zaak gezet en het witgoed met pallets en al ingeladen.'

Politieonderzoek bij braaksporen in Wezep. Foto: Thijs Stoel.

Raam ingeslagen

De dieven hebben naast het pand eerst een hek geforceerd. Vervolgens een tweede hek opengeknipt en daarna nog een raam ingeslagen. Op die manier wisten ze binnen te komen. Vervolgens hebben ze met een pompwagen de wasmachines op de pallet naar de deur gereden. Daar moesten ze die met de hand verder tillen en nog deels over het hek tillen. Dat gebeurde midden in de nacht en er zijn verder geen getuigen.

Vanmorgen toen Stoel op de zaak kwam om de boel te controleren vond hij een onbekende bril. De politie neemt die mee in het onderzoek naar de dader.

Het is al de tweede keer dat er in zijn zaak is ingebroken. De eerste keer werd zijn bus gestolen, maar later wel teruggevonden in het Limburgse Heerlen. De schade loopt waarschijnlijk in de tienduizenden euro's. Niet alleen is Stoel veel spullen kwijt, ook het pand is beschadigd geraakt bij de inbraak.

Fietsendiefstal

Het is vaker raak aan de Rondweg in Wezep. Eerder werd daar ingebroken in een fietsenwinkel. Die liep daarmee tienduizenden euro's schade op. Bewakingsbeelden zijn toen getoond in het opsporingsprogramma Bureau GLD. Op die beelden was te zien dat de dieven de fietsen van de eerste verdieping naar beneden gooide en ze zo meenamen in een bus.

