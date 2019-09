Het is geen Vitesse, maar derby is wel speciaal bij De Graafschap

'Het is altijd een wedstrijd op zich, zo tegen NEC. Het leeft enorm, want dit soort wedstrijden hebben niet zoveel met een ranglijst te maken. Het is kijken hoe je ervoor staat, dat maakt het extra spannend', aldus de Didamse trainer.

Ook middenvelder Gregor Breinburg sluit zich bij die woorden aan. De international van Aruba speelde tussen 2014 en 2018 voor NEC en keert maandagavond weer terug in de Goffert. 'Ik heb vorig jaar ook al met Sparta tegen NEC gespeeld, maar het blijft een apart gevoel om daar te komen. Als je binnenstapt dan komt alles je bekend voor, dat voelt wel anders.'

Tekst gaat verder na de video:

Breinburg kent dus ook nog wel veel mensen in Nijmegen. 'Maar voor de wedstrijd wil ik daar niet zoveel vrienden maken hoor, tijdens ook niet. Na afloop moet het dan maar gebeuren, al hoop ik wel met een glimlach van het veld af te stappen.'

'Door waar we mee bezig zijn'

Ted van de Pavert, die ook een jaar voor NEC uitkwam, bewaart iets meer de afstand qua gevoel over deze wedstrijd. 'Het is vooral speciaal voor iedereen omdat het zo dichtbij is en omdat het een wedstrijd is tussen twee mooie clubs. Maar verder is het gewoon een competitiewedstrijd en moeten we door waar we mee bezig zijn.'

Minder haat

Voor zowel De Graafschap als NEC geldt dat het een leuke wedstrijd is tussen twee Gelderse clubs, toch weten beide ploegen dat maar één tegenstander echt telt als derby. Tegen Vitesse leeft het bij zowel NEC als De Graafschap natuurlijk veel meer.

'Maar altijd als De Graafschap bij NEC kwam, was het uitvak gewoon vol hoor. En dat is volgens mij nu ook weer', zegt Breinburg. 'Ik weet dat de haat wel wat minder is, maar het gevoel blijft speciaal.'

'Niet ineens vier punten'

Voor Mike Snoei is er helemaal geen sprake van haat of andere gevoelens naar de buren uit Nijmegen. 'NEC is namelijk een prima club. Ik heb er ook stage gelopen bij Johan Neeskens toen ik mijn diploma moest halen. NEC is prachtig, dat zullen ze bij Vitesse dan weer niet leuk vinden als ik dat roep, maar het zijn allemaal uitstekende organisaties. Soms zakken ze wat weg, dat zie je ook met Sparta en Twente bijvoorbeeld, maar NEC blijft een prima club.

En een derby of niet: er staan morgen gewoon drie hele belangrijke punten op het spel voor beide ploegen. 'Daarom tellen de sentimenten ook niet mee. Je krijgt gewoon drie punten hoor, niet ineens plots vier', stelt trainer Snoei. 'Maar het leeft wel enorm in onze groep, vooral omdat concurrenten van ons al punten hebben laten liggen. Wij willen dat nu verzilveren.'

'En daarom heb ik er ook heel veel zin in', zo besluit Ted van de Pavert.