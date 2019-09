NEC'er Frank Sturing verbijt de pijn na vinger uit de kom

De verdediger had zijn vinger uit de kom. 'Ze probeerden hem recht te zetten aan de zijlijn, maar dat lukte niet. Er is tape om gedaan en het was de pijn verbijten en volle bak doorgaan. Ik was uiteindelijk pas om twee uur uit het ziekenhuis. Het recht zetten lukte eerst niet. Foto's maken en uiteindelijk verdoving erin en nu staat hij eindelijk recht. Gisteren deed het nog best wel pijn, maar ik kan hem nu al beter bewegen.'

Derby

Sturing heeft zin in de derby tegen De Graafschap. 'Ik heb minder een derby-gevoel dan tegen Vitesse, maar er komt toch meer bij kijken dan in een normale wedstrijd. De Graafschap is natuurlijk wel de favoriet. Ze hebben niet voor niks nog niet verloren. Maar we gaan er alles aan doen om het ze lastig te maken.'

Trainer François Gesthuizen vindt het ook een aparte wedstrijd. 'Ja, we benoemen dat wel, ook al zijn er veel jongens die van elders komen. Het moet beter dan vrijdag en we proberen in een derby het vuurtje een beetje op te stoken. We hebben het vaak over tactiek, maar daarin hoort ook fysieke strijd en passie en duels winnen. Dat is ook wat de derby nodig heeft.'

'Afgelopen week is er veel fout gegaan, maar we bleven tot het einde strijden voor een resultaat. Die gasten willen wel en gaan tot het einde, dat zit wel snor. Er zijn wat jongens goed ingevallen, daardoor kunnen we meer kanten op. Zowel qua systeem als qua team. Maar we willen jongens ook vertrouwen geven, het moet ook geen tombola worden.'

Eén van de spelers die wellicht een kans krijgt in de basis is Frank Sturing, die al enkele malen sterk inviel. 'Het is al drie keer goed gegaan als invaller. Het was voor mij een moeilijk begin, want ik had gehoopt basisspeler te zijn. Ik heb als invaller het team goed geholpen heb en als je in de rust al mag invallen, zit je er dichtbij. Ik weet niet of ik ga beginnen, maar als dat zo is, moet ik er staan.'