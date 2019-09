Veel steun voor eigenaren afgebrand restaurant in Oene

Van de oude boerderij staan alleen de witte muren nog overeind. Het rieten dak is volledig verdwenen en tussen de muren stijgen rookpluimen op. De woorden 'De Rietstulp Eethuisje' zijn nog ternauwernood te lezen.

Politieagenten doen onderzoek. Foto: Omroep Gelderland

In de auto's die op de Eperweg voorbij rijden draaien alle hoofden naar het afgebrande pand. Om het terrein zijn hekken neergezet. Politieagenten lopen tussen het puin. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is in volle gang.

Metershoge vlammen

De brand in het restaurant werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.50 uur ontdekt. Toen de brandweer arriveerde, was er sprake van forse rookontwikkeling vanuit de rieten kap. Het duurde niet lang voordat het dak volledig in brand stond. De brand ging gepaard met metershoge vlammen.

Fietsers in Oene stoppen bij het afgebrande restaurant. Foto: Omroep Gelderland

Even kijken

Oene heeft iets minder dan 2.000 inwoners. Generaties zijn met dit restaurant opgegroeid, dus veel dorpelingen komen even kijken hoe het erbij staat na de brand. Naast de hekken staat een groepje fietsers. 'Mensen komen toch even langs, want je wilt toch weten wat er aan de hand is', zegt een van de restaurantmedewerkers.

Hij vertelt dat het restaurant zo'n drie jaar geleden van eigenaren is gewisseld. 'Er staat niet heel veel meer recht, dus ik denk dat het gesloten gaat blijven.'

Boodschap op website van De Rietstulp op zondagochtend. Beeld: Omroep Gelderland

Hart onder de riem

Een sluiting zou zonde zijn, blijkt uit verschillende reacties op Facebook. 'Veel sterkte gewenst. Was een aanwinst voor Oene en omgeving.' Ook de eigenaren krijgen een hart onder de riem gestoken: 'Wat erg! Zo hard gewerkt en iets moois opgebouwd! Heel veel sterkte toegewenst allemaal!'

Steunbetuigingen op Facebook. Beeld: Omroep Gelderland