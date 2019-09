Volgende week de handschoenen aan, maar later mogelijk weer zomers

Deze zondag wordt het op veel plekken in Gelderland een graad of 24, maar vanaf dinsdag komt de temperatuur nog maar rond de 16 graden uit.

'We komen echt in een andere luchtsoort terecht. De wind draait naar het noorden en dat betekent dat het gaat afkoelen', legt Huirne uit. Daarbij blijft het wel droog en ook laat de zon zich af en toe zien.

Nachtvorst

Volgens de weerman wordt het vooral in de nachten een stuk kouder. 'Vanaf woensdag kan de temperatuur in de vroege ochtend dalen tot een graad of 2. Dan hebben we het over neushoogte. Aan de grond kan het zelfs op grote schaal een graadje gaan vriezen.'

Maar niets is zo veranderlijk als het weer, want aan het einde van de week draait de wind weer naar het zuiden waardoor het in weekend zo maar weer 25 graden zou kunnen worden. 'Dan kan de jas weer uit', aldus Huirne.