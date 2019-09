'Druk en gezellig'. Appelpop blikt terug op een geslaagde editie

Muziekfestival Appelpop was dit jaar een succes, zegt de organisatie. Het gratis festival wil geen exacte cijfers geven, maar er waren in elk geval meer bezoekers dan vorig jaar. Toen kwamen 125.000 mensen naar het tweedaagse evenement in Tiel.

Het terrein was constant vol, maar hoeveel mensen op de diverse optredens afkwamen deelt de organisatie niet mee. 'Het zegt gewoon heel weinig', aldus bestuurslid Joost van Ingen. 'Wij zijn een gratis festival en kunnen geen kaartverkoop meten.'

De belangstelling voor Appelpop is wel toegenomen, merkt de organisatie. Van Ingen: 'We hebben het terrein dit jaar zo ingedeeld dat er meer mensen op kunnen. Ook was er een diverser aanbod aan eten en drinken, waardoor mensen langer op het terrein blijven hangen.'

Voor veel mensen uit Tiel en omgeving is Appelpop dé afsluiter van het festivalseizoen. Het is een van de grootste gratis festivals van Nederland. Dit jaar waren er onder meer optredens van de acts Ilse DeLange, Davina Michelle, Douwe Bob en Within Temptation.

'We hebben de signalen gehoord'

Het festival zal binnenkort de 28ste editie evalueren. Ze bespreken dan wat de nieuwe indeling van het terrein opleverde. Ook bekijkt Appelpop het beleid voor rolstoelers. Dit jaar was er een nieuwe plek voor mindervaliden gecreëerd tussen twee podia in, waardoor mensen in rolstoelen helaas een deel van de acts misten.

Van Ingen: 'Tijdens de productie zelf is het heel lastig hier iets mee te doen. We hebben de signalen gehoord en gaan het zeker meenemen in de plannen voor volgend jaar.'

