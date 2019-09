Bunkers in Hattem populair tijdens Open Monumentendag

De bunkers/kazematten van Hattem zijn dit weekend tijdens Open Monumentendag druk bezocht. De belangstelling was zo groot dat bezoekers in de rij stonden om naar binnen te kunnen.

Een bezoek aan de bunkers was een unieke gelegenheid, omdat ze voor het eerst voor het publiek waren opengesteld. Dit gebeurde in het kader van het bevrijdingsjaar '75 jaar vrijheid' dat deze maand is begonnen.

Stadsgids Dolf Moesker legt in onderstaande video uit waarom de bunkers in 1936 zijn gebouwd, wat de functie van dit verdedigingswerk was en of er daadwerkelijk vanuit de bunker is geschoten.