Obispo schuldbewust: 'Dit gevoel is niet met nette woorden te beschrijven'

'Direct naar de bus lopen was nu wel het makkelijkste geweest, ja', gaf de verdediger toe na de oorwassing in Eindhoven. 'Dit is een gevoel dat niet met nette woorden te beschrijven is. Het was een verschrikkelijke avond. Ik had in deze wedstrijd graag laten zien wat ik kan. Dat dat niet gebeurd is, is balen.'

'Ik draag niet als enige schuld'

Obispo was betrokken bij de 1-0 en de 3-0 in het Philips Stadion. 'Ik verwijt mezelf dat ik een slechte wedstrijd heb gespeeld en een aantal fouten heb gemaakt, waar een paar goals uit vallen. We hebben niet gewonnen vandaag, maar ik draag niet als enige schuld.'

Voor rust ging het al mis bij de huurling. In de opbouw speelde hij per abuis PSV-aanvaller Bruma aan, die meteen Donyell Malen lanceerde. Die maakte vervolgens de 1-0. 'Ik schat het gewoon verkeerd in en lever de bal zó in. Dan is het met hun kwaliteiten voorin een koud kunstje', verzucht Obispo. Bij de derde treffer, waarbij Mohammed Ihattaren vrijelijk kon opstomen, zag Obispo er eveneens niet goed uit.

Obispo, die in de zomer op huurbasis binnenkwam bij Vitesse, weet dat zijn ploeg erg tegenviel in Eindhoven. Toch moeten de Arnhemmers de knop nu snel omzetten. 'We moeten door, volgende week moeten we er staan. Dan moeten we het laten zien.'

