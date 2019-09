Malen leidt Vitesse naar de slachtbank in Eindhoven

Koud begonnen aan de wedstrijd kwamen er al direct kansen voor beide doelen. Vitesse-doelman Remko Pasveer bracht redding op een vrije schop van Mohammed Ihattaren en uit de tegenaanval keerde Jeroen Zoet een poging van Oussama Tannane.

Na iets meer dan een kwartier in Eindhoven brak Malen de wedstrijd open. Armando Obispo verspeelde de bal in de opbouw aan Bruma, die op zijn beurt Malen lanceerde. De aanvaller schoof vervolgens binnen in de hoek en bracht PSV zo op voorsprong (1-0).

Gemiste kans Matavz

Vitesse, dat dit seizoen nog geen wedstrijd had verloren, bleef het moeilijk houden tegen PSV. Nadat Julian Lelieveld op de doellijn nog een doelpunt van Mohammed Ihattaren voorkwam werd Vitesse zelf even gevaarlijk, maar Tim Matavz maaide in kansrijke positie over de bal heen.

Tien minuten voor rust sloeg Malen weer toe. Na een hoekschop dook hij op voor Lelieveld en kopte hij raak voor 2-0. Vitesse had weinig in te brengen en incasseerde meteen na rust al de genadeslag. Ihattaren slalomde door de Vitesse-defensie en stuitte op Pasveer, maar in de nastoot kopte Malen weer binnen en voltooide de kersverse Oranje-international zijn hattrick.

Wissels halen niets uit

Vitesse, dat in april van dit jaar voor het laatst drie doelpunten om de oren kreeg in een uitwedstrijd (4-2 nederlaag bij Ajax), ploeterde verder in de tweede helft. Trainer Leonid Slutskiy bracht na bijna een uur spelen Nouha Dicko voor Jay-Roy Grot en liet later ook Thomas Buitink invallen, maar zijn ploeg bleef aanvallend onmachtig.

In de laatste tien minuten liep het zelfvertrouwen van Vitesse nog meer deuken op. Nadat Lelieveld zich vergreep aan Cody Gakpo ging de bal op de stip en schoot Malen zijn vierde van de avond binnen (4-0). Even later maakte Riechedly Bazoer hands en mocht Malen zelfs zijn vijfde maken.

Na zes speelronden vindt Vitesse zich terug op de derde plaats in de Eredivisie. FC Twente en Willem II kunnen zondag echter nog langszij komen.

