Camper van 80.000 euro in vlammen op: 'Maar gelukkig zat er niemand in'

'Rond 20.13 uur is de brandweer gebeld en om 20.19 uur kwamen ze hier over de rotonde rijden', vertelt Van der Steeg een dag na de brand. 'Daar krijg je op de Olympische Spelen een medaille voor', rekent hij voor.

De camper die uitbrandde had Van der Steeg pas een week in huis. Hij betaalde er bijna 80.000 euro voor, geld dat nu in rook is opgegaan.

Geen slachtoffers gevallen

Op het terrein stonden nog tientallen andere campers, bestelwagens en aanhangers. Die zijn niet beschadigd geraakt en dat is een hele opluchting. Nog belangrijker is echter dat er geen slachtoffers gevallen zijn, vindt Van der Steeg. 'De technische recherche bevestigde rond 03.00 uur 's nachts dat er niemand in de camper zat. Dan ben je met alles blij, dan is het maar blik.'

Ard van der Steeg over de brand bij zijn bedrijf in Putten (de tekst gaat verder onder de video):

Nog tijdens de brand in Putten hield de politie een man aan op verdenking van brandstichting. Omstanders werkten de man, die met ontbloot bovenlijf zittend naar de brand keek, naar de grond. Later droegen zij hem over aan agenten.

De politie liet zaterdag weten dat het gaat om een 39-jarige man uit Polen die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland. Hij zei tijdens zijn aanhouding dat zijn drie kinderen in de camper waren, maar daarvan bleek geen sprake.

