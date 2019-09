Stop de verloedering: Arnhem heeft nu ook een gordijnkunstatelier

Al tijden zit de gemeente Arnhem met de leefbaarheid van de Varkensstraat en het Korenkwartier in de maag. Het gebied verloedert en er moet meer regie komen op wat er gebeurt. Daarom koopt de gemeente zelf panden op. In één van die panden werd vandaag een gordijnkunstatelier geopend.

De gordijnkunst van Tatjana Kiriënko moet de Varkensstraat en het Korenkwartier een positieve boost geven. Ze ontwerpt 'schilderijen' met stof van ongebruikte reststoffen uit gordijnfabrieken. Deze zijn aan elkaar genaaid en lichtdoorlatend, zoals glas-in-lood. 'Ik mag kleur en positiviteit in de Varkensstraat brengen. Daar zie ik wel een uitdaging in', zegt Kiriënko.

Ook overdag levendigheid

De Varkensstraat en Korenkwartier wordt geplaagd door leegstand en geweldsincidenten. De gemeente Arnhem wil af van nachthoreca in dit gebied en heeft al drie panden opgekocht. 'Met als doel ze straks over te dragen', legt wethouder Hans de Vroome uit. 'Maar dan wel met een andere functie. We willen levendigheid op de dag. En niet dat zo'n straat alleen na twee 's nachts begint te leven.'

Gordijnkunstenares Kiriënko mag een jaar lang kosteloos gebruik maken van het door de gemeente aangekochte pand. De bedoeling is dat haar onderneming zich in dit jaar ontwikkelt, om daarna zelfstandig verder te kunnen. 'Ik deed mee aan een contest van de gemeente', vertelt Kiriënko. 'Die zocht kleine creatieve ondernemers om te pionieren in de Varkensstraat. Ik voelde me meteen heel erg geroepen.'

Textiel-repair café

In het pand zat eerder een shoarmazaak. Nu zal het dienstdoen als werkplek, ontwerpatelier en ontmoetingsruimte. Kiriënko werkt in het atelier samen met coupeuse Ibrich Jorritsma, die hier ook aan haar creaties van gordijnstoffen zal werken. Daarnaast zullen ze elke vrijdagochtend een textiel-repair café openen, waar ze tegen een kleine onkostenvergoeding mensen helpen hun kapotte textiel te repareren.

In een ander pand dat de gemeente aankocht is een dansschool gevestigd. Als het aan wethouder De Vroome ligt, koopt Arnhem nog meer panden aan in eigen stad. De gemeente heeft ook bemiddeld bij de verkoop van de failliete disco Manhattan. Op die plek worden woningen gerealiseerd. Op de Korenmarkt zelf blijft wel ruimte voor nachthoreca.

Nieuw Klarendal?

De vergelijking met de transformatie van de wijk Klarendal is snel gemaakt. Ook daar was sprake van verloedering, maar door de komst van ateliers en horeca is de wijk nu 'hip & happening'.

Ondernemers in het gebied zijn verheugd met de plannen. 'Het gebied wordt opgeleukt. Hopelijk komen er meer bezoekers', aldus Lies Bosch van de ondernemersvereniging en eigenaresse van restaurant Amigo. 'Meer bezoekers voor de daghoreca en nu dus voor het gordijnenatelier.'