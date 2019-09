'Het is alsof je een kind verliest', Tineke treurt om doodgebeten teckeltje

Het teckeltje was zo’n vijftien weken oud toen Tineke haar kreeg. Van de dierenarts hoorde ze al vrij snel dat het hondje dusdanig bang was, dat het lastig zou worden haar nog fatsoenlijk te trainen. ‘Takkie zou nooit een normaal functionerend hondje worden’, vertelt Tineke.

De Zutphense zette een hondengedragsdeskundige in om er zoveel mogelijk uit te halen. ‘Die heeft mij veel geleerd. Vervolgens ging ik aan de slag met mijn training. Ook donderdag liepen Takkie en ik een trainingsrondje.’

'Had hij haar maar meteen doodgebeten'

Zoals altijd liep het teckeltje dicht tegen Tineke aan. ‘Andere mensen en honden vond ze ontzettend spannend. Dus haar opdracht was dicht bij me te blijven, maar niet meteen uit angst te bevriezen.’

Foto: Tineke Kloosterboer

Die angsttraining ging volgens het baasje prima, totdat de twee een vreemde bullmastiff tegenkwamen die op Takkie afkwam. ‘Ik vroeg aan die mevrouw om haar hond te roepen, maar ze zei dat hij alleen maar wilde spelen. Ik zei nog dat Takkie niet wilde spelen, maar die hond bleef achter Takkie aanlopen.'

Toen ging het mis. ‘Had hij haar maar meteen doodgebeten, dat was het minder verschrikkelijk geweest’, treurt Tineke.

'Ik was radeloos'

De bullmastiff beet Takkie in de strot en zette zijn kaken op slot. 'Die mevrouw trok aan zijn kop en ik schopte hem van achteren. ik was radeloos. Maar het had geen zin. Takkie kermde het uit.'

‘Ik kon niet meer. Ik ben op mijn knieën in de berm gaan zitten met mijn handen over mijn oren zodat ik het gejank niet hoefde te horen', blikt Tineke terug op die vreselijke gebeurtenis. 'Een mevrouw die langsliep sloeg een arm om mij heen en zei: oh wat vind ik dit erg. Ik vroeg aan haar: is het afgelopen? Ja, zei ze, het is voorbij. Hij is dood.’

Een andere hondenbezitter bracht Takkie naar de dierenarts. 'Ik wist dat ze dood was, maar ik wilde het zeker weten', zegt de Zutphense. 'Het is alsof ik een kind ben verloren.'

'Niet boos, maar gekwetst'

Tineke heeft inmiddels aangifte gedaan. Van zowel de politie als de baasjes van de bullmastiff heeft ze nog niets gehoord.

'Dat contact met de eigenaren van de mastiff wil ik graag. Ik ben niet boos, ik ben gewoon heel erg gekwetst. Ik vertel mijn verhaal, omdat ik wil oproepen tot respect voor elkaar', legt ze uit.

Tineke Kloosterboer op de plek waar Takkie werd doodgebeten. Foto: Omroep Gelderland

Tineke vervolgt haar verhaal: 'Als iemand je vraagt of je je hond bij je wil houden, dan is het respectvol als je dat doet. En dan niet zegt: maar hij wil alleen maar spelen. Laten we alsjeblieft in het bos rekening met elkaar houden.'

Het is Omroep Gelderland niet gelukt de eigenaar van de bullmastiff te achterhalen.