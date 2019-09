Seuntjens en Roelofsen waarschuwen De Graafschap: 'Maandag moet het anders'

Vrijdag voor volle tribunes tegen Jong Ajax oogde De Graafschap in de eerste helft zoekende. Spelers kwamen vaak te laat. 'We kwamen niet in de duels, zij hadden steeds een mannetje vrij. Het stond niet goed. Ik vond het droevig', oordeelde aanvoerder Ralf Seuntjens kritisch.

Kramp

Trainer Richard Roelofsen had zijn verbale capaciteiten hard nodig in de rust om de boel scherp te krijgen. Dat lukte de vervanger van de geschorste Mike Snoei uitstekend. 'Toen hadden we wel de drive die je in de eerste helft niet zag. In de eerste helft dekten we op afstand, het was angstig. Complimenten dat ze in de tweede helft vol voor gingen en een aantal er zelfs met kramp af moest. Maar dit is wel een les voor ons. De volgende keer kan het ook anders gaan.'

Geluk

Roelofsen gaf daarmee een waarschuwing mee voor de kraker van maandag tegen NEC. En Seuntjens deed mee. 'Dan moeten we iets anders laten zien. Analyseren van deze wedstrijd heeft niet veel zin, maar er moet nog wel wat aan gedaan worden. We hebben geluk gehad dat we nog winnen.'

Counters plaatsen

De kritische houding, Seuntjens was zeker niet de enige, zegt veel over de ambities en het niveau dat De Graafschap dit seizoen wil halen. Seuntjens had ook over de tweede helft namelijk nog genoeg aan te merken: 'Ajax kan met een man minder nog gewoon counters plaatsen omdat ons middenveld open ligt. En vlak voor de 3-2 is er opeens een heel gat in het midden. Dat mag ons niet gebeuren en vind ik gewoon amateuristisch.'

Missie

Even later verneemt de sluwe centrumspits dat de concurrentie punten heeft gemorst. Seuntjens werpt beide armen omhoog en schreeuwt het bijna uit met zijn hoofd naar achteren. Het zegt alles over de missie van de Bredanaar dit seizoen in de Achterhoek. Alleen promotie telt. De Graafschap heeft vrijdagavond weer een klein stapje gezet op weg naar het grote doel. Maandag zal iedereen ongetwijfeld op scherp staan in de Nijmeegse 'Bloedkuul.'