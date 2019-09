Brandweer blust laatste restanten van winkelbrand in Beneden-Leeuwen

De brandweer is de laatste restanten van de grote brand in Beneden-Leeuwen aan het nablussen. In een kringloopwinkel aan de Brouwersstraat woedde vrijdagmiddag een uitslaande brand waarbij asbest vrijkwam. De brandweer stelt gerust dat alle asbestdeeltjes inmiddels zijn opgeruimd.

De nasmeulende brand kan nog voor rookontwikkeling zorgen. 'Maar daar zit geen asbest in', aldus de brandweer. 'Ga niet in de rook staan, want rook is altijd schadelijk voor de gezondheid.'

Met een kraan wordt het puin uit elkaar getrokken, waarbij vuur soms kan oplaaien. Resten van de inboedel zijn nog aan het nasmeulen. De Van Heemstraweg in Beneden-Leeuwen is gisteravond weer geopend voor het verkeer. De brandweer verwacht rond 13.00 uur klaar te zijn met blussen.

Kortsluiting

De brandweer rukte vrijdagmiddag met veel wagens uit naar de kringloopwinkel. Rookwolken waren vanuit de verte zichtbaar. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de eigenaar van de winkel waren er zo'n twintig mensen binnen toen de brand uitbrak in het magazijn. 'We zijn naar binnen gerend en hebben geprobeerd de boel te blussen. Maar het ging te hard, het was te veel.'

Er zat niets anders op dan buiten toe te kijken hoe de vlammen uit het pand sloegen. De brand is vermoedelijk ontstaan bij de roldeur, vertelt de eigenaar. Mogelijk was er sprake van kortsluiting. Onderzoek moet nog uitwijzen of dat het geval is.

Zie ook: Asbest vrijgekomen bij grote brand in winkel Beneden-Leeuwen