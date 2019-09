NEC'ers geven zelf toe dat het ondermaats was

'Ja, het was ondermaats', vond trainer François Gesthuizen. 'Dat was ook de sfeer in de kleedkamer achteraf, vooral bedrukt. We zijn wel blij met een punt, maar iedereen weet wel dat het beter moet. Dat moeten we maandag dan laten zien.'

'Aan de bal was het voor rust erg matig, veel breed en terug gespeeld, waardoor Den Bosch ons onder druk kon zetten. Verkeerde keuzes aan de bal, dat was niet goed. Na rust hebben wonnen we iets meer tweede ballen, omdat we anders druk gingen zetten. Tegen tien man waren we op zoek naar aanvallende impuls, maar dan mag je niet weer een tegengoal krijgen.'

Sterke invalbeurt Velikonja

Etien Velikonja vervulde een sleutelrol als invaller bij NEC. 'Het was mooi om een assist te geven en te scoren. We hadden willen winnen, maar mogen nu blij zijn met dit punt. In de slotfase konden we ze pas echt flink onder druk zetten. Ik loer altijd op doelpunten om het team te helpen. Ik begreep dat ik niet in de basis begon, want Ole Romeny had het goed gedaan. Nu moeten de trainers keuzes gaan maken, want iedereen werkt er hard voor om te mogen spelen. Ik kijk uit naar maandag, voor het eerst spelen voor ons thuispubliek. Ik kan haast niet wachten.'