Veerkrachtig De Graafschap verricht knap stukje werk en wint

De Graafschap heeft zich vaster aan kop in de eerste divisie genesteld. Op een kolkende Vijverberg bogen de Superboeren een 2-0 achterstand om in een 3-2 zege tegen Jong Ajax.

De Graafschap speelde voor bijna 9600 toeschouwers een belabberde eerste helft. Voor het eerst dit seizoen zakte de club uit Doetinchem zwaar door de ondergrens. Jong Ajax kwam al vroeg op voorsprong toen Van Huizen Ekkelenkamp onderuit haalde. Traore benutte de buitenkans vanaf de stip en bracht de Amsterdammer op 1-0. Gravenberch verdubbelde de score zelfs na een snelle ingooi. De Ajacied omspeelde Jurjus en tikte binnen. Jong Ajax was duidelijk beter in de eerste helft.

De Graafschap was vooral slordig en kwam er voetballend nauwelijks doorheen. Seuntjens en Vet probeerden het van afstand, maar dat had geen succes. Zonder de geschorste Mike Snoei oogde de thuisploeg angstig en flets. De Graafschap was onherkenbaar.

Fraaie aanvallen

Na rust toonde de ploeg van Richard Roelofsen duidelijk een ander gezicht. De Graafschap werd daarbij wel geholpen door een snelle rode kaart bij Jong Ajax. Vanaf het begin ging een ontketende thuisploeg op jacht naar goals. Ineens zat er tempo, meer beleving en voetbal in de ploeg.

De aansluitingstreffer viel snel en kwam via Van Heertum na een fraaie aanval. Even later viel, na weer een mooie aanval over meerdere schijven, de verdiende gelijkmaker. Van den Boomen schoot raak na goed werk van Tutuarima en Thomassen met zijn eerste goal.

Kolkende Vijverberg

De Graafschap, gesteund door een kolkende Vijverberg, joeg op meer doelpunten. Seuntjens groeide uiteindelijk uit tot 'man of the match' door van dichtbij ook nog de 3-2 binnen te koppen. Zo boekte De Graafschap zijn derde thuiszege van dit seizoen en verstevigde de club uit Doetinchem zijn koppositie in de eerste divisie.