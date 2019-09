Brieven van Eusebius hebben succes: prins Charles opent kerktoren

De officiële opening van de toren vindt op zaterdagmiddag 21 september plaats. Prins Charles onthult dan ook een plaquette ter ere van 75 jaar Slag om Arnhem en brengt een bezoek aan de vernieuwde kerkzaal.

Brieven aan de prins

Prins Charles is in het land vanwege de herdenking van 75 jaar Operatie Market Garden. Zo woont hij dezelfde dag de Airborne-herdenking op de Ginkelse Heide bij. Directeur Meike Verhagen van de Eusebiuskerk schreef eigenhandig een brief aan de Britse prins, met de vraag of hij de opening wilde verrichten.

Het was wel even spannend of de prins naar Arnhem zou komen, zegt Verhagen. 'Er zijn veel mensen die brieven schrijven. Maar we vonden een brief terug in onze brievenbus. Zo hebben we een tijdje met elkaar geschreven, want er zat geen e-mailadres of telefoonnummer bij. Maar het is gelukt.'

Nog anderhalf jaar verbouwen

Dat de toren wordt geopend op het moment dat de herdenkingen rond Market Garden op het hoogtepunt zijn, is volgens haar geen toeval. 'We hebben het er natuurlijk om gedaan. Dat de toren af is, is veel Arnhemmers niet ontgaan. Niet alleen de steigers zijn weg, maar er is ook prachtige verlichting aangebracht.'

Het duurt nog even voordat de hele kerk af is. Het schip van de Eusebiuskerk wordt nog gerestaureerd. Dat neemt nog zo'n anderhalf jaar in beslag.