'Wij zien hier niks', rolstoelers niet blij met nieuwe plek bij Appelpop

Voor rolstoelen was voorheen een plek gereserveerd op een podium achterin de grote muziektent. Dit jaar is er een podium opgebouwd tussen twee muziektenten in.

Je zou denken dat je dan meer nog dan voorheen van verschillende optredens kunt genieten vanuit je rolstoel. Maar de bezoekers die er gebruik van moeten maken klagen steen en been. Want er staan balken en kabels in de weg en ze moeten onder een tentdoek door kijken om iets van de optredens mee te krijgen. Daarnaast is er af en toe van twee kanten muziek als op beide podia optredens zijn.

Rustig op het station

Overal in Tiel merk je dat het Appelpop is. Wegen die afgesloten zijn, borden die het verkeer in goede banen moeten leiden, verkeersregelaars. Op het station van Tiel zijn maatregelen genomen om de verwachtte stroom bezoekers in goede banen te leiden. Dat lukt goed, want het is er niet druk. Voordat de volgende trein stopte zijn de reizigers van de eerdere trein al te voet op weg naar het festivalterrein aan de Waalkade.

Ook onderweg naar de campings in en rond Tiel lijken zich geen verkeersproblemen voor te doen. Op het smalle dijkje naar camping Tussen de Dijken komen auto's rustig één voor één aangereden. De camping is heel populair omdat het dicht bij het festivalterrein ligt. Maar de gasten komen er vooral ook omdat het er heel gezellig is. Normaal gesproken is er plaats voor 50 gasten, nu schuift iedereen een beetje op zodat er 250 mensen op het grasveld passen.

Live op TV Gelderland

Wie thuis vanuit zijn luie stoel wil genieten van al het moois dat Appelpop te bieden heeft kan zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur kijken naar een live uitzending op televisie vanaf het festivalterrein.