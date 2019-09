Tbs-patiënt die ontsnapt tijdens verlof, zit voorlopig binnen

Verkes benadrukt dat hij deze zaak alleen uit de media kent, maar zegt wel dat als een tbs'er zich niet aan de afspraken houdt, die weer laag op de ladder terechtkomt.

Ontucht met zes minderjarige meisjes

Volgens Verkes wordt er voorafgaand aan elke stap die een tbs'er buiten de deur zet een inschatting van de risico's gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag in het verleden. 'Hoe hardnekkig was de dader, hoe gewelddadig waren de vergrijpen waarvoor hij tbs opgelegd kreeg. Hoe groot is het risico op recidive. Hoe goed heeft iemand zich gedragen in de kliniek. Dat telt allemaal mee.'

Harry van E. werd in 2013 veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor ontucht met zes minderjarige meisjes. De officier van justitie noemde hem in die zaak 'een man die op kinderen jaagt'. Tijdens zijn ontsnapping was er angst dat hij zou vervallen in het gedrag waarvoor hij veroordeeld is, vertelde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie eerder.

Beveiliging mee

Van E. zat dus al een aantal jaren in de Pompekliniek in Nijmegen. Zonder verlof is het volgens de kliniek 'niet mogelijk de patiënt voor te bereiden op een veilige en gefaseerde terugkeer in de samenleving'. Een verloftraject kent vier fases: begeleid, onbegeleid, transmuraal en proefverlof. Eén fase kan een aantal jaren duren en voor elke nieuwe fase moet toestemming verkregen worden van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Volgens Verkes wordt een behandeling heel rustig opgebouwd. Niemand gaat zomaar op begeleid verlof. En ook de verloven worden stap voor stap opgebouwd. 'Het begint vaak met een rondje om de kliniek of een boodschapje in een winkel dichtbij. In het begin gaat er beveiliging mee die meteen kan ingrijpen', legt de hoogleraar uit.

En als dat goed gaat, krijgt een tbs'er langzaam meer vrijheden. De afstanden en de tijden dat iemand buiten de kliniek mag blijven worden langer. En de beveiliger wordt op den duur vervangen door een begeleider die niet direct kan ingrijpen. 'Maar die kan natuurlijk wel meteen de politie bellen als iemand ervandoor gaat', zo zegt Verkes.

Het gaat sporadisch mis

Volgens hem zijn er elk jaar 70.000 verloven voor tbs'ers. In zo'n 35 gevallen gaat het mis en onttrekt iemand zich aan het verlof. Dat betekent dat iemand zich niet aan de afspraken houdt en bijvoorbeeld ergens anders heen gaat dan afgesproken. Hoe vaak het zo mis gaat als afgelopen week kan Verkes niet exact zeggen. 'Het gebeurt gelukkig sporadisch. Enkele keren per jaar.'

De Pompekliniek doet er naar eigen zeggen alles aan om incidenten te voorkomen. 'Maar deze zijn niet volledig uit te sluiten', aldus een woordvoerder. Op specifieke vragen over het verlof van Harry van E. gaat hij niet in.

