'Binnen barbecueën komt vaker voor', brandweer waarschuwt voor koolmonoxide

Er zijn volgens Jet Vroege, koolmonoxidedeskundige bij de brandweer, geen cijfers bekend over hoe vaak dit gebeurt. 'Het gaat niet alleen om een houtskoolbarbecue, maar ook om een gasbarbecue of bijvoorbeeld een waterpijp.' In een kleine, afgesloten ruimte kan in korte tijd zoveel koolmonoxide vrijkomen dat het dodelijk is, zegt Vroege. 'Dat kan al in een uur. En een klein raampje open is dan niet voldoende.'

Koolmonoxide-melder

Volgens Vroege leeft het misverstand dat koolmonoxidemelders niet werken als ze aan het plafond hangen, omdat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. 'Dat is absoluut niet zo. In de ruimte waar het vuurtje wakkert, stijgt warme lucht op en die neemt de koolmonoxide mee.' In een ruimte waar dat niet het geval is, zoals een slaapkamer, moet de melder wel op ademhoogte worden geplaatst.

Voorlichting aan vluchtelingen

In Doesburg kwam woensdag een 61-jarige man om het leven, nadat binnen een houtskoolbarbecue was aangestoken. De 45-jarige moeder en een 7-jarig kind raakten ook gewond. Zij zijn buiten levensgevaar.

Het gezin uit Ethiopië werd eerder begeleid door Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, vertelt Marijke Toorman van de organisatie. 'Geen van de begeleiders heeft ooit gezien dat ze binnen een barbecue gebruikten. We horen het eigenlijk ook van andere mensen niet.' Vluchtelingenwerk geeft geen voorlichting over binnenshuis barbecueën, maar wel uitleg over het gebruik van een gasfornuis.

Cv-ketel niet de boosdoener

Lange tijd werd gedacht dat de cv-ketel er mogelijk iets mee te maken zou hebben, maar na onderzoek aan de cv-ketel bleek er niks mis te zijn. Toch neemt de woningcorporatie de ontstane onrust over de cv-ketels zeer serieus. Waar nodig of gewenst worden de ketels gecontroleerd. Huurders die niet hebben gereageerd op een onderhoudsverzoek worden actief benaderd.

Woonservice IJsselland heeft een contract waarbij de ketels in principe om het jaar worden gecontroleerd en schoongemaakt. 'Geconstateerd is dat er

maximaal een jaar vertraging kan zijn opgetreden', aldus de verhuurder.

