'Het is een chaos.' Baas-hondzwemmen sluit het buitenbadseizoen af

Het seizoen om buiten te zwemmen is in de meeste plaatsen afgelopen. Ook het Hessenbad in Hoog-Keppel sluit het buitenbad na zondag, maar niet zonder het traditionele baas-hondzwemmen.

'Het is een chaos', zegt voorzitter Kees Telder. 'Heel veel honden en heel veel mensen lopen en zwemmen door elkaar.'

Schuimzwemmen

Het laatste weekend van het seizoen sluit het Hessenbad altijd af met bijzondere evenementen. Zo was er vrijdag al gelegenheid om te schuimzwemmen. Telder: 'Daarbij nemen kinderen hun eigen badschuim mee. Daarmee kunnen ze lekker hard van de glijbaan.'

Gelukkig is al het schuim een dag later weer weg, want er komen veel mensen af op het hondenzwemmen.

Het evenement trekt niet alleen mensen uit de directe omgeving, zegt Telder. 'Er komen ook mensen uit Arnhem en Doetinchem. Vorig jaar waren er meer dan honderd honden.'

Zonnig najaar

Op de vraag of het niet zonde is om het buitenbad te sluiten, nu het toch weer zonnig is, antwoordt Telder ontkennend: 'We sluiten al een week later dan alle buitenbaden in de regio. Als de school weer begint, loopt het buitenbadbezoek enorm terug. En er is veel onderhoud, dus het is fijn dat vóór de natte, koude maanden van januari en februari te doen.'

Het Hessenbad draait op vrijwilligers en is belangrijk voor het dorp. Twee jaar geleden dreigde het uit Hoog-Keppel te verdwijnen, maar dankzij crowdfunding kon het toch openblijven: 'We hebben vierhonderd leden. Er zijn mensen bij die niet komen zwemmen en alleen lid zijn om het zwembad voor het dorp te behouden.'