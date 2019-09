Geert rijdt 145 kilometer in zijn rolstoel voor meer AED's

APELDOORN -

Geert Kollen strijdt al jaren voor meer AED's op straat die altijd beschikbaar zijn. Want hij weet uit eigen ervaring hoe cruciaal dat is. Eerder werd hij zelf gereanimeerd via een AED. En zette daarom Stichting AED Nederland op. Nu gaat hij nog een stapje verder in zijn strijd. Om geld in te zamelen gaat hij met zijn rolstoel 145 kilometer afleggen in drie dagen tijd. En dat is nogal een prestatie, want hij moet met meer dealen dan de afstand. Geert is ziek en leeft op sondevoeding.