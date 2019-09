Lokale historie Tiel leeft op door renovatie monumentale begraafplaats

door Menno Provoost

De historische begraafplaats Ter Navolging uit 1786 was begin deze eeuw verworden tot een puinhoop, vertelt Pierre van der Schaaf van de Stichting Ter Navolging. 'Het was echt desastreus. Van buitenaf kon je in de grafkelders kijken, je zag de geraamten liggen. Veel grafmonumenten waren omgeklapt, vervallen en gebroken.'

Giften

Ruim tien jaar geleden is een herstelplan opgezet om daar iets aan te doen. Inmiddels wordt er ook weer begraven op Ter Navolging en is er een strooiveld voor as toegevoegd. Voor de begraafplaats geldt een opslag die ten goede komt aan het herstel.

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder):

Verder is de stichting afhankelijk van giften en dat gaat goed. Van der Schaaf: 'Met het plan moeten tot 2025 alle grafkelders en alle andere grafmonumenten in zodanige staat gebracht zijn, dat ze weer tientallen jaren meekunnen.'

Verzakte kelder

Ook aan de laatste grafkelder moet heel veel gebeuren. De grote zerken uit de zestiende eeuw, die aanvankelijk waarschijnlijk in de Maartenskerk gelegen hebben, zijn in stukken. De kelder is erg verzakt en overgroeid. Nazaat Adriaan van Lidth de Jeude was direct geïnteresseerd toen het bericht kwam dat het graf hersteld wordt.

'Het moet volgens mijn berekening zo'n zestig jaar geleden zijn dat ik hier voor het laatst geweest ben', vertelt hij. 'Ik wist wel dat mijn grootvader hier lag, voor wie ik grote bewondering heb. Maar ja, je besteedt er dan niet zoveel aandacht aan in de loop der jaren. Maar nu werden we met de neus op de feiten gedrukt en zijn we actief.'

Beluister hier de radioreportage:

Geschiedenis tot leven

Van Lidt de Jeude voorziet de stichting van veel informatie over zijn voorvaderen. Zo gaat het vaker. Met de hulp van nazaten komt de lokale geschiedenis weer tot leven. 'Er is een sterk groeiende belangstelling voor dit erfgoed', zegt Van der Schaaf. 'Waar komen wij vandaan?', dat is eigenlijk waar het om gaat. We zien dat de publiciteit over deze begraafplaats ertoe leidt dat mensen zich melden. Dat betekent dat we vaak achtergrondgegevens krijgen, verhalen, foto's. En die zetten we allemaal op een website.'

Ter Navolging gaat QR-codes invoeren op de begraafplaats, waarmee de bewuste artikelen op de website geopend kunnen worden. Er zijn diverse activiteiten om belangstellenden te betrekken. Zo zijn er deze zondag rondleidingen en is er een expositie in het kader van Open Monumentendag.

Het plan voor renovatie van de grafkelder van Van Lidth de Jeude ligt momenteel nog ter goedkeuring bij de gemeente Tiel. Nazaat Adriaan is blij dat het graf in ere hersteld wordt. 'Zoals het er nu bij ligt is het een halve bouwplaats met een oranje zeil er overheen. Dat is toch niet helemaal zoals je je nabestaanden zou willen herinneren.'