Vader van slachtoffer tbs'er opgelucht: 'Maar je bent er toch weer mee bezig'

De familie van een meisje dat slachtoffer werd van de tbs'er Harry van E. is opgelucht dat hij een dag na zijn ontsnapping weer is opgepakt. Maar dat alles nu weer terugkomt, steekt. 'Ik hoop dat ze bij de Pompestichting nog eens goed nadenken hoe je zo iemand begeleidt', aldus de vader van het gezin.

Harry van E. misbruikte in het verleden zes minderjarige meisjes van 6 en 7 jaar. Hij was woonachtig in Barneveld, in de buurt van het gezin.

Toen de familie vrijdag bericht kreeg van het OM dat de ontsnapte tbs'er was opgepakt, viel er een flinke last van hun schouders. 'Natuurlijk ben je opgelucht. Je bent blij dat hij nu geen schade meer kan aanrichten', begint de vader van het gezin. 'Maar zoiets wil je achter je laten. Nu ben je er toch weer mee bezig.'

De vader is verbaasd dat de ontsnapte zedendelinquent toegang had tot een pinpas. 'Dan is hij toch een stuk vrijer geweest. In Zeeland kom je natuurlijk ook niet met de fiets', verwijst hij naar de ontsnapping tijdens fietsverlof.

'Een man die op kinderen jaagt'

De officier van justitie noemde Harry van E. bij de rechtszaak in 2013 'een man die op kinderen jaagt'. De tbs'er zou kinderen hebben gelokt met een spelletje waarbij hij waterballonnen gooide. De meisjes werden nat, waardoor hij een excuus had om ze af te drogen en te betasten.

Hij kreeg in 2013 tbs met dwangverpleging opgelegd voor het misbruik van de minderjarige meisjes. Deskundigen meldden destijds dat er sprake was van een hoog risico op terugval.

De 42-jarige man werd vrijdagmiddag aangehouden in Rilland, nadat een foto van hem was verspreid. Dat is 'een heel zwaar middel', stelt een woordvoerder van het OM. 'Het gevaar dat anderen kunnen lopen, met name jonge kinderen, was dusdanig groot dat dat moet opwegen tegen het schenden van zijn privacy. We waren er bang voor dat hij zou vervallen in het gedrag waarvoor hij veroordeeld is, namelijk het seksueel misbruik van jonge kinderen. Dat risico hebben we niet willen lopen.'

