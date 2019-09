Vrijheidsmuseum wil meer aandacht voor 'zwarte bevrijders'

'Er moet eindelijk een wetenschappelijk onderzoek komen naar de rol van donkere soldaten tijdens de oorlog', aldus de organisatie. 'Er was een aanzienlijk aantal donkere soldaten betrokken bij de oorlog en de bevrijding', vertelt projectleider Marga Altena. 'Maar die krijgen niet de aandacht in onze geschiedvertelling die ze verdienen.'

'Zeker tien procent van het Amerikaanse leger was van Afro-Amerikaanse afkomst. En ook de Engelsen en de Fransen rekruteerden mensen uit koloniën voor hun leger. Maar in Nederland is er nooit wetenschappelijk onderzoek naar de rol van deze soldaten in de oorlog gedaan. In andere landen wel.'

Bekijk hier de reportage:

Gediscrimineerde gekleurde 'bevrijdingskinderen'

En niet alleen de soldaten zelf mogen meer aandacht krijgen. 'Dat geldt ook voor de kinderen van deze mannen', aldus Marga. 'Er waren na de bevrijding veel gekleurde 'bevrijdingskinderen', die later allerlei vormen van discriminatie hebben moeten doorstaan. En dat is bij veel mensen niet bekend.'

En dus ontwierpen de initiatiefnemers een tentoonstelling over het onderwerp. En ze produceerden een 'graphic novel', een boek in stripvorm. Het boek gaat over een meisje dat op zoek gaat naar haar roots. Ze blijkt af te stammen van een donkere soldaat. De organisatie hoopt met het verhaal ook een jongere doelgroep te bereiken.

Sinds maandagmiddag is de tentoonstelling in het Vrijheidsmuseum geopend en is het boek Franklin: Een Nederlands bevrijdingsverhaal verkrijgbaar. De tentoonstelling is t/m 25 november te zien.