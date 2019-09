Gezocht: oud bouwmateriaal en klussers voor behoud Achterhoeks landschap

De erfgoedklusbrigade is vorig jaar van start gegaan en heeft inmiddels haar eerste projecten opgeleverd. Eén van die objecten die de mannen van de brigade restaureerden is de welput in het weiland van Henk Kolthof in Ratum. De put was begroeid met onkruid en al verschillende keren gerepareerd met andere stenen.

Jan Kruiselbrink nam de put samen met zijn collega's van de Erfgoedbrigade onderhanden. Oude stenen werden afgebikt, hij werd opnieuw opgebouwd en uiteindelijk teruggeplaatst in het weiland. 'Anders was er geen put meer denk ik', zegt Kolthof. 'Ik vind het top, mooi geworden, ben er blij mee'.

Dingen doen zoals in het verleden

In de werkplaats in Winterswijk is Henk Oonk bezig met het timmeren van een nieuwe deur voor een kippenhok. 'Met de hand, op de oude manier', aldus de timmerman. 'Dat is de drijfveer van alle vrijwilligers: dingen weer doen zoals ze het in het verleden altijd gedaan hebben en vooral ook dingen in stand houden.

Genieten

'Ik vind het leuk om cultuurhistorische dingen in stand te houden. Voor het landschap, leuk voor het toerisme en ik geniet er zelf ook van als ik er langs kom en ik denk; da's toch een leuk ding geworden', aldus Kruiselbrink. Hij zoekt nieuwe vrijwilligers voor de erfgoedklusbrigade: timmerlui, metselaars en mensen die met ijzer kunnen omgaan.

En om al die karakteristieke objecten mooi te kunnen restaureren is ook materiaal nodig. Oud bouwmateriaal zoals oude stenen, beslag voor deuren en luiken, kozijnen, deuren, hang en sluitwerk, hout en gietijzeren raampjes kunnen de vakmensen goed gebruiken.

Dus heeft u oude bouwmaterialen, gouden handen of een bouwval op uw erf in Winterswijk? Ga dan naar de site van Gelderland Helpt en reageer!





