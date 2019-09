Bouharrou: salafisme in onderwijs samen aanpakken

In Ede (twee scholen) en Apeldoorn (één) zijn salafistische scholen. Tijdens de lessen leren kinderen onder meer dat overspeligen, homoseksuelen en afvalligen de doodstraf verdienen. Kinderen moeten bij invuloefeningen bijvoorbeeld kiezen welke straf de juiste is: zweepslagen, stenigen of doden met een zwaard. Onderzoek door Nieuwsuur en NRC bracht deze onderwijspraktijken aan het licht.

Geschokt

In De Week van Gelderland verklaart Bouharrou van de Raad van Moskeeën al enige tijd op de hoogte te zijn van 'onverdraagzame teksten'. 'Maar de multiple choice was ik niet eerder tegengekomen. Daar was ik wel geschokt over.'

De salafistische beweging is een hardnekkige minderheid in de moslimgemeenschap, zegt Bouharrou. 'Ze zijn goed gekwalificeerd en het onderwijs is ook goed gecoördineerd. Daar kunnen de traditionele moskeeën niet tegenop.' De voorzitter van de Raad van Moskeeën pleit voor een actievere rol bij moskeeën in het zogeheten informele onderwijs in hun gebedshuizen.

Informeel onderwijs

Informeel onderwijs is onderwijs buiten de school door particulieren, (maatschappelijke) instellingen en organisaties. De onderwijsinspectie kan na signalen ingrijpen in het informele onderwijs, waar het nu alleen reguliere scholen kan inspecteren.

Er moet niet alleen bij de moskeeën wat gebeuren, aldus de Nijmegenaar. 'Ouders moeten bij het onderwijs worden betrokken. Ook moeten we investeren in de imamopleiding.'

Het salafistische aandeel in islamonderwijs in ons land wordt gevoed vanuit Saudi-Arabië, legt Bouharrou uit in het tv-programma De Week van Gelderland. 'Het land investeert veel in het onderwijs. Vier, vijf instellingen die hier sterk georganiseerd zijn, gaan naar moskeebesturen, zeggen dat ze een lokaal willen huren en willen lesgeven aan eigen leerlingen. Maar ze bieden ook aan kinderen van de moskeeën gratis les te geven.'

Aanvankelijk is er controle en vragen de moskeeën ook hoe de lessen er uitzien. Maar daarna kunnen de instellingen hun gang gaan.

Wat is salafisme?

Aanhangers van het salafisme willen terug naar de 'zuivere islam', de basis van het geloof van circa 1500 jaar geleden. Ze zijn grofweg onder te verdelen in drie groepen. In een van die groepen, het jihadi-salafisme, worden ongelovigen verketterd. Ook wordt geweld goedgekeurd.



Nieuwsuur en NRC bestudeerden het lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen. Docenten door het hele land blijken een systeem waarbij straffen uit de sharia (de islamitische wetgeving) gelden te verheerlijken.



Vanuit de Tweede Kamer klonken deze week verontruste geluiden over deze scholen. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en VVD-leider Klaas Dijkhoff willen de wet laten aanpassen.

