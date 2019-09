Nog even genieten: zonnig en warm weekend op komst

De afgelopen week leek het soms al herfst, maar komend weekend keert de zomer een klein beetje terug. Volgens weerman Jordi Huirne van MeteoGroup in Wageningen wordt het prachtig weer voor festivals. 'Zaterdag is natuurlijk Appelpop in Tiel, het weer is daarvoor perfect. 's Ochtends is het nog wat mistig, maar als die opgetrokken is wordt het een stralend zonnige dag met een helder blauwe hemel en weinig wind.'

Zondag wordt het weer volgens Huirne nog beter. ''s Nachts is het wederom fris, maar overdag wordt het 23 of 24 graden. In en rondom Nijmegen misschien wel 25 graden. Het wordt wederom een prachtige dag met weinig wind.'

Aan het einde middag neemt de bewolking toe door een koufront. Huirne: 'Dat trekt 's nachts over de provincie. Daarmee komt er heel ander weer in Gelderland.'