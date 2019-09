De kaartverkoop gaat langzaam, maar er wordt veel verwacht van het Fruitcorso

Veel bezoekers van het Fruitcorso wachten lang met het kopen van kaarten, zegt corso-organisatie Vierstromenland. Voor het evenement dat zaterdag in Tiel gehouden wordt gingen eerder honderden dan duizenden kaarten over de toonbank. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen, in het bijzonder voor het nieuwe onderdeel 'Corso by night'.

door Menno Provoost

De optocht van het Fruitcorso werd vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd weer op een betaald parcours in het centrum van Tiel gehouden. Dat was nodig om het evenement financieel levensvatbaar te houden.

Ook toen kwam de verkoop van de kaarten pas laat echt op gang, vertelt woordvoerder Fred Eggink. 'Het is vooraf altijd lastig te zeggen hoe het met de kaartverkoop gaat. Mensen wachten altijd even het weer af. Vorig jaar werden eigenlijk pas op de laatste donderdag en vrijdag duizenden kaarten verkocht. Daardoor lag het systeem ook een paar keer plat. De verwachting voor nu is dat het mooi weer wordt. De kaartverkoop krijgt dan waarschijnlijk ook weer een boost.'

Tribunekaarten

Het centrum van het corso werd parkeerplaats het Taluud, waar de wagens door een soort arena van tribunes trokken. Voor deze tribunes zijn aparte kaarten te koop. Veel van de tribunekaarten voor het middagcorso worden gekocht door touroperators die een trip naar het Fruitcorso aanbieden.

In de nieuwe opzet was er vorig jaar ook voor het eerst een avondcorso, waarbij de wagens verlicht worden. Het bezoek aan het Corso by night viel nog wat tegen, maar de reacties waren zeer positief. Dit jaar is er een spaaractie bij een supermarkt, waarmee de kaarten voor het avondcorso met korting gekocht kunnen worden.

'Er wordt volop gespaard in de filialen', zegt Eggink. 'We hopen dat alle tweeduizend kaarten weggaan. Op het laatste moment kunnen we nog beslissen of de tribune naar 2.500 of naar 3.000 plekken gaat. We houden alles nog even open.'

Lichtplan

De corsoclubs hebben het avondcorso inmiddels helemaal omarmd. Eggink: 'Het is heel leuk om te zien dat elke club wel een soort lichtplan heeft ontwikkeld. Vorig jaar was alles nieuw, nu is het allemaal een paar tandjes hoger. Sommige clubs zijn er echt mee bezig, met die verlichtingsprijs.'

Beluister hier de radioreportage:

Nieuwe expertise

Corsoclub Buren, die de afgelopen jaren veel winnende wagens bouwde, heeft bijzondere expertise in huis gehaald voor het Corso by night. 'Wij maken natuurlijk al lang ontwerpen voor corsowagens', zegt ontwerper Jochem Schoots. 'Maar we zijn er ook wel achter gekomen dat dit echt een andere expertise vraagt.'

'Op het moment dat je je echt gaat verdiepen in verlichten, aanlichten en uitlichten kom je er al snel achter dat je die expertise eigenlijk zelf niet hebt. Wij hebben die gezocht bij een Tiels bedrijf op de verlichtingsmarkt. Dat bedrijf staat ons bij met inzichten en apparatuur. En de lichttechnicus van de Agnietenhof verleent zijn medewerking.'

Al met al vindt Schoots het avondcorso een zeer welkome toevoeging aan het evenement. 'Dit ontwerp leent zich er goed voor, omdat we veel bewegende delen en schaduwwerking hebben. Ik heb inmiddels geleerd dat je een andere dimensie aan je wagen kunt toevoegen op het moment dat je dat goed uit weet te lichten. Dat vind ik wel een spannende gedachte.'

Trekker voor de toekomst

Het lijkt erop dat het avondcorso voor de toekomst een belangrijke trekker kan worden voor het evenement, dat volgend jaar voor de zestigste keer gehouden wordt. 'Het Corso by night was vorig jaar een enorme verrassing', zegt Eggink. 'Het gaf een enorme sfeer, een andere corsodimensie bijna. Dus wij hopen eigenlijk dat het een enorme klapper gaat worden. Ook voor de jeugd. Je zag vorig jaar al wel dat er veel jeugdig publiek op af kwam. En via social media kregen we vanuit die hoek heel veel positieve reacties.'