Arnhemse schilderes verloor veel familie tijdens de oorlog

Muller doet haar verhaal in het Omroep Gelderland-programma 75 Jaar Vrijheid. Haar ouders hebben elkaar ontmoet op een dansmiddag. Ze gingen samenwonen op het Geitenkamp in Arnhem. In 1941 kregen ze hun eerste kind, 'en dat was ik', zegt Muller. 'En toen brak de oorlog uit. Dat was het grote moment in mijn leven.'

In eerste instantie kon ze nog samen met haar ouders onderduiken ergens in Arnhem. 'Een half jaar later moest ik weg. Het was te gevaarlijk.'

Bekijk de hele aflevering van 75 Jaar Vrijheid