Hondje helpt Dafne Schippers bij rugblessure: 'Masseren helpt niet echt'

Met haar vorige hondje trainde Dafne Schippers vaak in de bossen van Oosterbeek. Maar met Mexx gaat dat nog niet. 'Hij is nog erg jong, pas acht maanden. Hij loopt nog niet veel. Dus het enige wat ik met hem kan doen is wandelen in de bossen. Dat vind ik echt heerlijk.'

Maar door de val van de trap in haar huis in Oosterbeek, begin februari, is het seizoen van Schippers er één van vallen en opstaan. 'Ik heb er helaas nog steeds last van. Het is een extra hobbel op de weg, maar als mijn rug ook maar iets beter is kan ik er het beste van maken op het toernooi. Ik hoop met één medaille thuis te komen, sowieso.'

'Hij ploft zich bovenop mij'

Maar hoe komt ze nou van die problemen af? Haar hondje Mexx helpt stiekem ook wel. 'Masseren helpt niet echt, daar wordt het alleen maar beurs van.' Maar Mexx lijkt wel voor de nodige rust te zorgen. 'Haha, hij zorgt er wel voor dat ik op de bank blijf liggen, hij ploft zich gewoon bovenop mij. Dan kan ik niks meer', lacht Nederlands beste sprintster.

Overigens gaat Mexx niet mee naar Doha, waar de wereldkampioenschappen eind september zijn. 'Hij heeft wel een oranje vacht, dus misschien kon hij mee. Maar helaas, hij blijft gewoon thuis.'