Asbest vrijgekomen bij grote brand in winkel Beneden-Leeuwen

De brand werd rond 12.50 uur gemeld en meteen werd opgeschaald naar een grote brand. De brandweer rukte met veel wagens uit om te blussen en de rookwolken waren vanuit de verte zichtbaar. Er zijn geen gewonden gevallen.

Bekijk de beelden (de tekst gaat daaronder verder):

Asbest in pand

De brandweer liet al snel weten dat er waarschijnlijk asbest in het pand van kringloopwinkel De Oude School is. Die stoffen kwamen vrij bij de brand. Op 100 tot 200 meter van het pand zijn asbestdeeltjes gevonden.

De tekst gaat verder onder de foto:

Het 'asbestverdacht' gebied. Foto: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De woningen aan de Brouwersstraat en de bedrijven aan de Spijkerstraat en Veesteeg worden over de asbest geïnformeerd. Mensen moeten volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio oppassen dat ze niet in roetdeeltjes stappen of ze aanraken. Op andere locaties hoeft volgens hem geen actie te worden ondernomen.

Verslaggeefster Annemieke Schakelaar was bij de brand in Beneden-Leeuwen (de tekst gaat verder onder het audiofragment):

Van het pand staat alleen nog de voorste muur overeind. 'Voor de rest zie je alleen een verschroeid skelet van balken en buizen', vertelt verslaggeefster Annemieke Schakelaar.

Volgens de eigenaar waren er zo'n twintig mensen binnen toen de brand uitbrak in het magazijn. 'We zijn naar binnen gerend en hebben geprobeerd de boel te blussen. Maar het ging te hard, het was te veel.' Er zat niets anders op dan buiten toe te kijken hoe de vlammen uit het pand sloegen.

De brand is vermoedelijk ontstaan bij de roldeur, vertelt de eigenaar. Mogelijk was er sprake van kortsluiting. Onderzoek moet nog uitwijzen of dat het geval is.

De tekst gaat verder onder de video:

Ramen en deuren dicht

De Van Heemstraweg in Beneden-Leeuwen is vanwege de rookontwikkeling afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid raadt alle inwoners van Beneden-Leeuwen aan ramen en deuren te sluiten. Het industrieterrein wordt actief geïnformeerd: de hulpdiensten bellen overal aan om mensen te waarschuwen.

Foto: Hendry

Foto: Omroep Gelderland