Voetbalclub VDZ zoekt reünisten

In 2026 bestaat onze voetbalvereniging 100 jaar. Op weg daarna toe willen we jaarlijks een reünieachtige activiteit organiseren om alvast toe te werken naar dit grote feest. Op 5 oktober willen we de eerste zogeheten: "Golden Oldies reünie" organiseren. Alleen heeft onze vereniging na de vorige reünie geen actueel reünistenbestand bijgehouden.

Inmiddels zijn mensen verhuisd of hebben ze andere gegevens. Daarom zijn we op zoek naar 'oud' VDZ'ers om zo het bestand weer op orde te krijgen, zodat we kunnen toewerken naar ons 100-jarige bestaan.

Was u toevallig een lid van de club of was u op welke manier dan ook verbonden aan de club en komt u graag weer in contact? Reageer dan even hieronder.