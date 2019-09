Gelderse boeren worden gedwongen hun boerderij te verkopen aan de overheid

Sommige boeren in Gelderland zijn verplicht om hun boerderij te verkopen. Dit omdat anders de kans aanwezig is dat ze natte voeten krijgen. Het project Ruimte voor de Rivier is de 'schuldige' in dit verhaal.

Boeren die moeten verhuizen komen in een bak papierwerk terecht. André Olden is agrarisch makelaar en helpt de boeren. Hij vertelt in het Omroep Gelderland-programma De Boer Is Troef hoe hij dat doet. 'Je merkt gewoon dat die mensen geholpen willen worden. Die weten dat ze weg moeten, maar niet voor welke regels en vergoedingen ze in aanmerking komen.'

Adviseur is wel nodig

Rijkswaterstaat koopt de boerderijen en landen. 'Rijkwaterstaat adviseert ook om een adviseur in de hand te nemen, omdat het zo complex is. Anders is het Rijkswaterstaat tegen de agrarische ondernemer.'

Bekijk de hele uitzending van De Boer Is Troef