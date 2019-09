Vitesse-speler Obispo wil PSV-fans niet provoceren

Het is voor mij heel speciaal om daar te spelen. Ik heb met een aantal jongens uit het team nog regelmatig contact. Nee, ik heb ze nog niet laten weten dat we daar even de punten komen ophalen', stelt de verdediger vrijdag na de training.

Tekst gaat verder na de video:

Voor Obispo is het niet zomaar een wedstrijd voor Vitesse. Het is er één waarin hij zich wel wil laten gelden. De 20-jarige verdediger hoopt ooit door te breken bij PSV, nu krijgt hij dus de kans om zich aan PSV te laten zien. 'Natuurlijk wil je dat dan ook. Dat is in elke wedstrijd, maar nu kijken er PSV-fans mee. Het is daarom een mooi moment om te laten zien wat ik kan.'

Trainer Leonid Slutskiy is het met Obispo eens dat het een mooie kans is voor hem om zich te laten zien. 'Maar, ik hoop vooral dat hij daarna ook een constant niveau blijft halen. Dat vind ik veel belangrijker.'

'Redelijk tevreden'

En dat is tot nu toe al aardig gelukt in de competitie. Op een knullig moment na bij Heracles-uit staat het verdedigingsduo Obispo, Doekhi vaak goed. Ze krijgen veel lof de laatste weken. Zelf wil de verdediger nog meer. 'Ik ben redelijk tevreden over hoe het nu gaat. Doekhi en ik hebben hier in de voorbereiding hard aan gewerkt. Dat het nu zo staat is natuurlijk fijn. En we staan bovenaan met Vitesse, dan mag je ook wel tevreden zijn.'

Vitesse is in de competitie nog altijd ongeslagen en kreeg dit seizoen pas vier tegentreffers om de oren. PSV heeft op dit moment een punt minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

'Ik ga geen rondjes rennen'

Helemaal tevreden is de man uit Boxtel als hij weet te winnen in Eindhoven, of misschien wel een doelpunt weet te maken. 'Maar dan ga ik niet gek doen hoor. Ik ga geen rondjes rennen. Natuurlijk toon ik wel mijn emoties, maar ik ga niet provoceren. Ik denk ook niet dat ze het mij kwalijk zullen nemen in Eindhoven als ik scoor. De fans van Vitesse verwachten dat van mij. Dat zouden ze bij PSV ook doen, dat is normaal. '

Max Clark weer fit

Bij PSV kan Vitesse in ieder geval weer beschikken over linksback Max Clark. De back viel tegen Heracles Almelo uit met een hoofdblessure. Donderdag en vrijdag trainde de Engelsman met een soort 'Zorro-masker' en lijkt hij fit genoeg om te starten in de topper tegen PSV (20.45 uur).

'Gelijkwaardige spelers'

En ook Riechedly Bazoer keert ook terug in de basis, ten koste van Navarone Foor. Trainer Leonid Slutskiy laat weten dat hij per week gaat bekijken hoe zijn centrale middenveld eruit ziet. Tegen AZ had de Rus namelijk de voorkeur voor Foor in de basis. 'We hebben drie centrale middenvelders van hetzelfde niveau, vind ik. Ik kijk elke week wie er het beste uit ziet. Zo kan het elke week wisselen. Degene die op de bank zit is ook de eerste invaller voor mij.'

Maar de trainer ziet wel een groot verschil tussen de selecties van PSV en Vitesse. Hoewel Vitesse drie gelijkwaardige middenvelders heeft, heeft PSV er wel een stuk of zes gelijkwaardige spelers. 'Als je een grote club bent, heb je vaak heel veel spelers. Kijk maar naar Obispo, hij is voor ons belangrijk, maar zat bij PSV op de bank. Het is normaal dat er een groot verschil is tussen Vitesse en PSV, maar dat betekent niet dat er voor ons geen kans is om te voetballen, laat staan dat er geen kans is om te winnen.'

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Tannane, Bazoer, Bero, Grot; Matavz en Linssen.