Gelderland is dé suikerbietenprovincie, en vooral het Rivierengebied blinkt uit

Gelderland is dé suikerbietenprovincie van Nederland. Binnen de provincie blinkt het Rivierengebied dan weer uit. 'Ik denk dat 10 procent in Gelderland wordt geteeld', vertelt boer Corné van Steenis in het Omroep Gelderland-programma De Boer Is Troef.

Wat er gebeurt met die suikerbieten? 'Daar wordt basterdsuiker, rietsuiker, kristalsuiker en stroop van gemaakt en daarnaast worden de resten gebruikt voor pulp. Die gaat naar veebedrijven.'

Rooien tot kerst

Loonwerker Harry Maassen mag het grote landbouwvoertuig bedienen. 'We beginnen ongeveer in september en als het goed is zwaaien we met de kerst af', legt hij uit. 'Dit is nu mijn 26ste seizoen. Je kunt denken dat het gaat vervelen, maar dat is eigenlijk nooit aan de orde. Bieten rooien is in principe wel mijn lust en mijn leven.'

