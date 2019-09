Boer Jeroen uit Brummen moest boerderij verplicht verlaten

In het Omroep Gelderland-programma De Boer Is Troef gaat Beker terug naar de plek waar zijn boerderij ooit stond. Het is de plek waar hij werd geboren en opgroeide. 'Mijn vader is hier ook geboren. Ik zou de vijfde generatie zijn die hier het bedrijf zou voortzetten.'

Tekst gaat verder onder de video:

Op het eerste gezicht is er geen reden waarom hij de plek moest verlaten. Er staat immers geen laag water. 'Het is voor ons ook heel moeilijk te bevatten dat dit hele gebied leeg moest', legt Beker uit. 'Het dient een groter doel en dat is de waterstandsverlaging. Dit gebied zorgt samen met andere maatregelen dat de maximale waterstand van de IJssel 30 centimeter lager is bij extreem hoog water.'

Eens in de 25 jaar

Het gebied zou kunnen onderlopen met water. Statistisch gezien gebeurt dat eens in de 25 jaar. De Brummenaar hoopt ergens dat dat eens gaat gebeuren: 'Als het nooit zou gebeuren, heb je altijd het idee dat je voor niks bent verhuisd. Als het dan wel eens onder water staat, weet je waarvoor je het gedaan hebt met z'n allen.'

Wat is Ruimte voor de Rivier?

Ruimte voor de rivier was een Nederlandse Planologische kernbeslissing met als doel het tegengaan van overstromingen van de grote rivieren (waaronder dus de IJssel) en het verbeteren van de 'ruimtelijke kwaliteit' van het rivierengebied. Het project startte begin 2007. Het omvat ongeveer veertig verschillende maatregelen waaronder het verleggen van dijken en het vergroten en verdiepen van uiterwaarden.

