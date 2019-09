WOZ-waarde Gelderse woningen 7 procent hoger

De gemiddelde WOZ-waarde van Gelderse woningen steeg dit jaar met 7 procent. Dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 7,8 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Nijmegen stijgt het hardst, terwijl in Wageningen de waarde omlaagging.

door Huibert Veth

Nationaal steeg de gemiddelde waarde naar 248.000 euro: een record.

De gemiddelde woningwaarde in Gelderland is nu 243.000 euro, maar daarbij is geen sprake van een recordhoogte. In 2011 en 2012 bereikte de gemiddelde waarde met 252.000 euro en 245.000 euro al een hogere waarde. Daarna zakte de WOZ-waarde, maar in 2016 zette Gelderland de stijging in.

Rozendaal duur, Winterswijk goedkoop

De duurste huizen in de provincie staan in Rozendaal, waar de gemiddelde woningprijs 492.000 euro bedraagt. Op enige afstand volgt Putten met 330.000 euro. Het goedkoopst woon je in Winterswijk. Daar kost een gemiddelde woning 192.000 euro. Ook Zevenaar is met 197.000 euro relatief goedkoop.

Nijmegen is in 2019 veruit de grootste stijger met een procentuele groei van 13,7 procent. Arnhem komt met 9,1 procent op de tweede plek. Slechts in één Gelderse gemeente daalde de huizenwaarde. Dat is Wageningen met een teruggang van 2,2 procent. In Montferland was met 3 procent de stijging het minst sterk.

De vijf gemeenten waar de WOZ-waarde het hardst steeg op een rijtje:

Gemeente Groei Nijmegen 13,7 procent Arnhem 9,1 procent Apeldoorn 9 procent Voorst 8,7 procent Westervoort 8 procent

Bepaling van WOZ

Via de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt de waarde van woningen bepaald. Dit doet de gemeente onder meer door de woning te vergelijken met andere woningen die recent zijn verkocht. De waarde is daarmee een zo goed mogelijke schatting van de verkoopprijs.

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde daarnaast voor het heffen van belasting. In elk geval voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). Jaarlijks betalen inwoners een percentage van de WOZ-waarde van hun woning aan OZB. De gemeente bepaalt hoe hoog dit percentage ligt.

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt. Ook kan de gemeente de WOZ gebruiken als maatstaf voor afvalstoffenheffing.

Hoe zit het in uw gemeente? Bekijk hier de ontwikkeling van de WOZ-waarde:

