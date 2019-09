Dit vervallen huis in Wilp moet weer landgoed met allure worden

Landgoed de Grote Noordijk in Wilp moet haar allure van weleer terugkrijgen. Dat doel hebben de eigenaren. Nu de provincie Gelderland een subsidie heeft toegekend, lijkt een restauratie van het rijksmonument en de twee gemeentelijke monumenten in zicht.

door Madelien Jansen

Landgoed de Grote Noordijk: ooit een schitterend terrein met een landhuis, koetshuis, tuinmanshuis, tennisbaan en moestuin. Anno 2019 staat het er vervallen en zelfs een beetje spookachtig bij.

Subsidie

Huize Grote Noordijk, het grootste huis op het landgoed, dateert van 1807. 'Dit is het huis waar mijn grootmoeder vroeger woonde, waar ik kwam als kind. Het was destijds prachtig opgeknapt. Dat is hoe ik me dit huis herinner', vertelt Hester Taverne-Strick van Linschoten.

Samen met haar broer, zus en neef staat ze in de startblokken om het huis te restaureren. 'Met subsidie van de provincie Gelderland en een lening van het Nationaal Restauratiefonds willen we dit hele landgoed weer in oude luister herstellen.'

Luister hier naar de verbouwplannen van de eigenaren (de tekst gaat verder onder het fragment):

De afgelopen dertig jaar stonden de huizen op het landgoed leeg. Waarom duurde het zo lang? 'Je moet ten eerste met alle eigenaren op één lijn zitten. Dat was al een heel gedoe', zegt Taverne. 'Daarbij hebben we heel veel geld nodig om het op te knappen. Omdat we nu subsidie hebben gekregen en omdat er een heel goed plan is, kunnen we dit nu gaan doen, eindelijk!'.

Krakers

De monumentale panden tussen Wilp en Twello bieden momenteel nog een troosteloze aanblik. Het piept en het kraakt er van alle kanten. 'Er hebben krakers in gewoond, die hebben hun sporen achtergelaten', vertelt Taverne. Er zijn ook dieven en vandalen op bezoek geweest, die zowel binnen als buiten hun slag sloegen. De oude bel op het dak, de complete keuken en zelfs de badkuip is tot groot verdriet van de eigenaren verdwenen.

'Dat is triest, heel triest. Daarom ben ik heel blij dat we nu plannen hebben gemaakt om te zorgen dat we het weer helemaal mooi gaan maken.' Het tuinmanshuis is als eerste aan de beurt bij de restauratie. 'Daar hebben we nu net een omgevingsvergunning voor aangevraagd bij de gemeente.'

In het huis waar ooit de tuinman woonde heeft de tijd stilgestaan. De bedstee, de deel waar de koeien stonden en de melkkelder herinneren onder meer nog aan vroeger.

Binnenkijken

Om het geld van de restauratie terug te verdienen worden straks drie woningen op het landgoed verhuurd: het tuinmanshuis en de oudste twee delen van het hoofdhuis. Het voorhuis blijft voor de familie. 'Het is belangrijk dat de volgende generatie ook hier kan komen, zodat zij op den duur het stokje weer over kunnen nemen. Wij doen dit omdat wij een warme band hebben met dit huis van vroeger, dat moet ook voor hen gaan gelden.'

Wie nieuwsgierig is geworden kan zaterdag 14 september binnenkijken bij landgoed de Grote Noordijk. Tussen 10.00 en 17.00 uur kun je in het kader van Open Monumentendag een kijkje nemen in het tuinmanshuis en de verbouwplannen bekijken.