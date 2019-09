'Het was zo'n mooi stel', ongeloof in Ermelo na drama in woning

'Ik zie ze nog hand in hand lopen.' Het is voor de bewoners van de Magnolialaan in Ermelo niet te bevatten. Een 61-jarige man wordt ervan verdacht zijn 57-jarige vrouw woensdagavond van het leven te hebben beroofd. 'Het was zo'n mooi stel. Ik word helemaal stil van dit nieuws.'

Aan het woord is een buurman. Hij kent het stel. Waar anderen liever even niets zeggen, doet hij geschrokken zijn verhaal. 'Mijn vrouw zag gisteravond dat er van alles gaande was op straat. Een buurvrouw belde ons ook. Ik ben daarna naar buiten gegaan en heb een agent aangesproken. Ze konden niet zeggen wat er gaande was, maar ik mocht de conclusie trekken dat het iets ernstigs was.'

'Steeds meer een knoop in mijn maag'

De buurman hoorde donderdagavond dat de man van 61 jaar vastzit en zijn vrouw (57) is omgebracht. Nooit heeft hij iets opvallends gemerkt aan het stel. 'Nooit. Dit komt daarom ook zo binnen. Ik krijg steeds meer een knoop in mijn maag. Dit is onwerkelijk.'

Volgens de buurtbewoner heeft het stel drie kinderen, die allemaal uit huis zijn. 'Jongens, wat is dat vreselijk. Moet je eens nagaan.' Hij had recent nog contact met de man. 'Ik ben, samen met een paar anderen mensen uit de buurt, vorige week nog met hem naar een concert geweest. Zijn vrouw was toen aan het werk. Ik heb toen niets aan hem gemerkt. Nee, dit komt als een volslagen verrassing.'

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood. De politie zegt ernstig rekening te houden met een misdrijf.

