Nieuwe filmbeelden opgedoken van bevrijding Nijmegen

'Kijk ja, dit is dan de Grote markt. Bij de Broerstraat is dit zo te zien.' Joost Rosendaal en Ineke Martin van Nijmegen Blijft in Beeld hebben uur na uur door het beeldmateriaal geploegd om daar een chronologische volgorde in aan te brengen.

En dat valt niet mee omdat Martin de beelden werkelijk overal vandaan heeft geplukt. 'Goh, waar niet zou ik bijna willen zeggen, maar het zijn heel veel archieven waar we gezocht hebben ja', zegt Martin.

Springen van enthousiasme

Maar volgens historicus Rosendaal heeft de zoektocht wel de nodige verrassingen opgeleverd. 'Soms springen van enthousiasme en je hand voor de mond van: oh nee, dit is niet waar. Ja, dat soort ervaringen hebben wij regelmatig gehad.'

Nijmegen Blijft in Beeld wil de beelden nog niet vrijgeven, maar belooft voor het eerst ook filmbeeld van het overleg dat generaal Gavin bij Sionshof in Heilig Landstichting voerde over de inname van de Waalbrug. Rosendaal: 'Daar zie je letterlijk de beslissing genomen worden. Je ziet daar hoe ze het beste de Waalbrug in Nijmegen kunnen benaderen en je ziet dat ze met de kaarten lopen te zwaaien en zitten te wijzen.'

Filmbeeld van Jan van Hoof

Ook werd ineens beeld gevonden van Jan van Hoof, zo'n drie uur voordat de Nijmeegse verzetsheld door de Duitsers werd gefusilleerd.

'Honderd procent zeker weten we het niet, maar we weten hoe hij eruit zag. En dat hij op 19 september 1944 om twee uur 's middags aanwezig was bij Sionshof. Daar sprak hij met de Brits Nederlandse officier Bestebreurtje. Dus het is wel heel waarschijnlijk dat hij het is', benadrukt Rodendaal.

'We blijven zoeken'

Wie denkt dat de koek na deze nieuwe vondsten inmiddels wel op is, heeft het volgens Rosendaal mis. 'Mede door de beelden die we gevonden hebben zijn wij er zeker van dat er echt nog meer schatjes in de kelders van de archieven in het buitenland liggen.' Martin vult aan: 'Wij houden niet op met zoeken.'

De filmvoorstellingen van de nieuwe beelden zijn te zien op 16, 17, 18 en 20 september om 14.00, 16.00 en 20.00 uur bij de Lindenberg in Nijmegen.