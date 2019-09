Geschorste Mike Snoei: 'Schuttingtaal gebruik ik niet'

Snoei toont zich schuldbewust na zijn gedrag twee weken tegen Oss. De uitgesproken trainer uit Didam kreeg in dat duel (0-0) twee keer geel vanwege protesteren aan het adres van scheidsrechter Martens. Snoei zit vrijdag tegen Jong Ajax daarom in de nok van stadion De Vijverberg. 'Eens een keer samen met mijn vrouw kijken, of vrienden. Of wat sponsors. Maar vervelend vind ik het zeker.'

Lijntje

Het is niet de eerste keer dat Snoei gestraft wordt door een scheidsrechter en tegen een schorsing aanloopt. 'Ik moet beter proberen de grens te vinden en aanvoelen wat het lijntje is waar ik niet overheen mag. Want ja, het is mij vaker overkomen. Het is gewoon zwak van mezelf. Dat ik zo geen goed voorbeeld ben, is ook duidelijk.'

Pesthekel aan schuttingtaal

Wel kan Snoei zich nog altijd opwinden over de aanleiding van zijn uitspattingen in Oss. 'Nog steeds voelt die afgekeurde goal heel slecht.' Dat Martens de woorden van Snoei niet wilde herhalen op TV omdat ze onbeschoft zouden zijn geweest, wuift de trainer weg. 'Dat is niet waar. Ik gebruik geen schuttingtaal. Daar heb ik een pesthekel aan. Ik heb de brief gelezen en daarin gaat het puur over het overmatig protesteren.'

Grote vriend

De dominante Snoei moet tegen Jong Ajax dus machteloos toekijken. 'Je mag niks doen, dat staat nadrukkelijk vermeld. Maar Richard Roelofsen kan dit ook prima en we hebben onze grote vriend Mark de Vries, onze spitsentrainer, er ook bij gezet. Alleen, de trainer had daar morgen gewoon moeten zitten.'