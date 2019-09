Islamitische gemeenschap schiet familie omgekomen Doesburger te hulp

De islamitische gemeenschap van de Anadolu-moskee in Doesburg houdt een inzamelingsactie om de uitvaart te betalen van de man die deze week omkwam door koolmonoxidevergiftiging. De familie van het veertienkoppige gezin had geen uitvaartverzekering.

De man was een politiek vluchteling uit Ethiopië. Hij zou eerder hebben aangegeven na zijn dood graag naar zijn geboorteland terug te keren. De kosten hiervoor zouden vijf- à zesduizend euro bedragen. De familie kan dit echter niet ophoesten.

Om bij te dragen aan de kosten start de voorzitter van de Anadolu-moskee een inzameling: 'Ik heb een oproep gedaan via Facebook. En we hebben een Whatsapp-groep met leden van onze gemeenschap. Hierin heb ik mensen gevraagd om een donatie te doen', aldus Huseyin Peker.

Of het daadwerkelijk gaat lukken de overleden man naar Ethiopië te brengen is maar de vraag. 'Hij is een politiek vluchteling. We weten nog niet of hij terug kan en welke mensen hem dan kunnen opvangen.'

Moeder en jongste zoon buiten levensgevaar

De moeder en jongste zoon van het gezin liggen nog in ziekenhuizen in Arnhem en Nijmegen, maar zijn buiten levensgevaar. Voor de achtergebleven kinderen is vervangend onderdak geregeld. Zij zijn door de islamitische gemeenschap opgevangen in de moskee. Peker voorziet ze van eten en drinken. 'Direct na het ongeval trof ik de kinderen aan op het sportpark. Dat was geen fijne plek voor ze', zegt hij.

De voorzitter van de moskee regelde een vervangend huis. 'Daar konden de kinderen vanaf 17.00 uur terecht, maar ze zijn tot 21.00 uur in de moskee gebleven. Daar kunnen ze bidden. Ze zijn erg aangeslagen door het verlies', aldus Peker. 'Vanavond kunnen ze weer terug naar hun eigen huis, want het onderzoek is afgerond.'

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de vader van het gezin omkwam door het aansteken van een houtskoolbarbecue in huis.

Lichaam vrijgegeven

De voorzitter van de moskee hoopt dat het lichaam van de man snel naar de moskee komt. 'Zijn lichaam is inmiddels is vrijgegeven. We hebben om 12.30 uur het vrijdaggebed. Als hij op tijd in Doesburg is, kunnen we hem daarvoor wassen en naar de moskee brengen. Na het gebed kunnen we hem dan hopelijk naar het vliegveld brengen.'