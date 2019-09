De vrijwilligers van Appelpop leven toe naar vanavond

door Esther Hendriks

Appelpop is een van de grootste gratis festivals in Nederland. Om dat zo te houden zijn vrijwilligers belangrijk. Op deze zes vrijwilligers kan Appelpop sowieso rekenen.

Giel (46)

Zevende jaar Appelpop

Mist zijn huwelijksreis

'Mijn vrouw zit op dit moment in Egypte. We zijn twee weken geleden getrouwd en zij wilde naar de zon. Appelpop is mijn huwelijksreis. We zijn natuurlijk wel een lang weekendje weg geweest maar de echte huwelijksreis moet wachten. Ik ben ook op andere festivals vrijwilliger geweest. Maar dat is allemaal niet zo leuk als hier. Hier is het gekkigheid. En daar neem ik graag vrij voor. Mijn werkgever weet al dat ik volgend jaar weer rond deze tijd vrij heb.'

De 28e editie van Appelpop

Dit jaar ligt de focus op de sfeer, met extra randprogrammering zoals een silent disco en twee tenten in plaats van een groot hoofdpodium. Op die manier zegt de organisatie een intiemere sfeer te kunnen creëren. 'We merkte vorig jaar dat we qua programmering bijna twee hoofdpodia hadden. Nu we een tweede (kleine) tent hebben, kunnen we ook weer intiemere bands als Thomas Azier programmeren.' De tent is er dus niet geplaatst voor eventuele regenval. Al is dat wel een fijne bijkomstigheid, aldus de organisatie.

Anouska (39)

Zesde jaar Appelpop

Heeft haar dochter voor het eerst mee



Astrid (48)

Elfde jaar Appelpop

Laat zich niet kisten

Anouska: 'Ik ben hier dit jaar voor het eerst met mijn dochter. We stonden zes jaar geleden bij Guus Meeuwis en ze moest plassen. Toen mocht ze van de vrijwilligers backstage naar de wc. Toen heb ik gezegd: ik kom volgend jaar vrijwilligerswerk doen. Het beviel zo goed dat ik ben blijven hangen. En nu gaat dus mijn dochter mee. Als vrijwilliger moet je 18 zijn en dit is haar eerste jaar.'

Astrid: 'Ik heb heel veel aspecten van het festival gezien. Ik ben begonnen bij de bar, daarna veiligheid, de vrijwilligerstent en de kassa. Alleen de band area nog. Dat zou ik wel willen doen, als mijn gezondheid het toelaat. Vorig jaar liep ik hier rond met een chemomutsje op. Maar ik was er wel. Nu doe ik rustig aan, een beetje hand- en spandiensten. Iedereen in de gaten houden.'

Wessel (25)

Zesde jaar Appelpop

De beunhaas

'Ik heb geen vaste taak. Als iemand iets niet kan moet ik het komen doen. Net heb ik een contactslot van een vrachtwagenkraan gesloopt. Een beunhaas ben ik. Waarom ik hier ben? Moet ik dat wel zeggen? Ja, voor de gratis drank en vrouwen, haha. Eerst kwam ik een paar dagen als vrijwilliger en nu ben ik er elk jaar twee weken.'

Kim van Beusekom (20)

Vierde jaar Appelpop

In het 'hekkus'-team

'Ik ben hier snuffelstage komen lopen en ben nooit meer weggegaan. Dit jaar zit ik voor het eerst bij de 'hekkus'. Ja, zo schrijf je dat. We zetten hekken rondom het hele terrein. Het is een vaste groep mensen die dat doet, zoveel hekken zijn er. Dat maakt het leuk. Ik ben een van de jongere vrijwilligers en ben hier twee weken. Op vrijdag en zaterdag doe ik niks. Het is toch wel leuk om er als bezoeker te zijn.'

Arjen Hobe (53)

Eerste jaar

De nieuwe vrijwilliger die er volgend jaar ook weer is

'Ik ben hier in Tiel altijd vrijwilliger geweest bij het festival Woodstock aan de Waal, maar dat is gesopt. Nu ben ik overgestapt op Appelpop. Ik was al wel elk jaar bezoeker. Nu wil ik graag de sfeer proeven van het hele gebeuren. Dat is toch anders, want normaal sta je ertussen. Er zijn veel bekenden en de sfeer is gezellig. Ik ben om, volgend jaar ben ik er weer.'

