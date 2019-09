'Elk kind heeft recht op een goede start', van Antwerpen naar Gambia voor goede doel

In 2008 zet kraamverzorgster Regina de Stichting Rescue Baby Gambia op, nadat zij in Afrika met eigen ogen had gezien hoe een baby van 30 weken overleed.

'Dat doet enorm veel pijn en verdriet. Juist ook omdat de baby met de juiste middelen misschien wel gered had kunnen worden. Maar ik kan wel zeggen dat het kindje zoveel moeders en baby's heeft kunnen helpen, want daardoor is Stichting Rescue Baby Gambia ontstaan.'

Goede start

In de afgelopen jaren is Regina met nog heel veel andere vrijwilligers regelmatig terug geweest naar Gambia en verzorgen zij jaarlijks tientallen transporten vanuit Nederland, met noodzakelijke zorgmaterialen voor moeder en kind om zo de babysterfte daar te verminderen. 'Elk kind heeft recht op een goede start', benadrukt Regina.

Tekst gaat verder onder de foto.

Regina tijdens haar werk voor Stichting Rescue Baby Gambia. (Foto: Stichting Rescue Baby Gambia)

Opbrengst

Het transport vanuit Nederland met een zeecontainer en het werk daar ter plekke kost de stichting veel geld en dus zou een eigen vrachtwagen een hoop geld besparen. Om dit te kunnen bekostigen, doet de stichting mee aan de Antwerpen Banjul Challenge. 22 teams zullen namens Rescue Baby Gambia met een auto naar het Afrikaanse land rijden.

Tekst gaat verder onder de reportage.

Omdat Regina net als Richard een vrachtwagenrijbewijs heeft, gaan zij deze uitdaging aan met een truck. 'We proberen de vrachtwagen zo veel mogelijk te vullen met hulpgoederen, maar we kunnen hem niet te vol laden anders komen we in de problemen als we in de bergen rijden', legt Regina uit.

Emotioneel

Het is voor Regina en Richard de eerste keer dat zij aan deze challenge meedoen. 'Je weet niet goed wat je tegen gaat komen. We reizen door zeven landen. Het is voor ons echt nieuw, maar we hebben er super veel zin in', laat Regina weten.

Op 24 oktober hopen Richard en Regina in Banjul aan te komen. 'Onze families en partners zullen ons dan binnenhalen. Dat zal emotioneel worden, maar dat mag.' De vrachtwagen waarmee gereden wordt, blijft in Gambia en zal daar worden gebruikt door de stichting. De auto's van de andere teams van Rescue Baby Gambia worden geveild.

In het televisieprogramma Gelderland Helpt is er zondagavond om 17.45 uur (ieder uur herhaald) aandacht voor Stichting Rescue Baby Gambia en haar oproep voor de spullen die nog nodig zijn voor deelname aan de Antwerpen - Banjul Challenge. Zo is de stichting nog op zoek naar oprijplaten voor als de vrachtwagen vast komt te zitten, en jerrycans. Voor een compleet overzicht zie ook: www.gelderlandhelpt.nl





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.10 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.