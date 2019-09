Meerdere cv-ketels Doesburg niet in orde: 'Ik denk dat deze buurman wel geluk heeft gehad'

Eén van de ketels die problemen hadden, stond in de woning naast het huis waar het drama zich afspeelde. De vriend van de buurvrouw, Jan Verhoef, liet zien dat zijn ketel gisteren is gerepareerd nadat hij installatietechnisch toch niet helemaal in orde bleek. 'Er zat een rubber ding los om de buis, daardoor konden de gassen verdwijnen. Ze hebben dat hersteld met een nieuwe ring en een tiewrap. Ook hebben ze vijf nieuwe beugels op de afvoerbuis bevestigd.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Daarnaast bleek de ketel volgens de buurman ook al jaren niet gecontroleerd te zijn. 'De sticker geeft aan dat hij in 2014 voor het laatst is gecontroleerd', aldus Verhoef.

'Erg lang geleden gecontroleerd'

En dat baart zorgen, vindt Ben Kamps. Hij is docent installatietechniek aan de school Rijn IJssel. 'Normaal wordt geadviseerd een ketel om de twee jaar te laten controleren. Dan wordt hij inwendig gereinigd en wordt er een rookgasmeting gedaan. Als dat vijf jaar geleden voor het laatst is gebeurd, dan is dat erg lang geleden.'

'92 procent gecontroleerd'

Volgens Geas Energiewacht, het bedrijf dat de controles uitvoert bij de cv-ketels in de buurt in Doesburg, is de afgelopen twee à drie jaar 92 procent van de ketels gecontroleerd. 'Dan houd je nog 8 procent over', vertelt woordvoerder Maarten Klunder. 'Daar kregen we geen reactie van. Die bel je en stuur je brieven, maar er werd niet gereageerd.'

Als er dan geen reactie komt, is het dan eigen schuld als het misgaat? 'Dat wil ik ook weer niet zeggen. Als er geen reactie komt wordt de woningcorporatie ingeschakeld. Die moet dan actie ondernemen naar de bewoner, zodat het onderhoud wel kan plaatsvinden. Omroep Gelderland probeerde donderdag meerdere keren contact te krijgen met de verhuurder, Woonservice IJsseland, maar er kwam nog geen reactie.

'Ik wil ook niet zeggen dat bewoners, Geas, of de woningcorporatie het niet goed heeft gedaan', vertelt Klunder. 'Er zijn veel variabelen waarbij dat mis kan gaan. Zo kunnen er bijvoorbeeld nieuwe huurders in een huis komen en net de herinnering hebben gemist.'

'Deze buurman heeft geluk gehad'

Installatietechniekdocent Kamps gaat ook in op de gebreken die hij ziet op beelden die hij van Omroep Gelderland heeft ontvangen. 'Zo'n rubberen afdichting kan inderdaad door de temperatuur en trillingen speling krijgen. Als je dat regelmatig controleert, valt dat op.' Hij vindt de situatie van deze ketel voor de reparatie dan ook heel gevaarlijk.

'De rookgassen kunnen langs de pijp in de ruimte komen. Normaal gesproken is dat niet meteen een probleem, maar als er ook geen goede verbranding is, komt er wel een groot probleem. Dan is dat levensbedreigend. Ik denk dat deze buurman wel geluk heeft gehad.'

Geas Energiewacht laat weten dat op verzoek van de woningcorporatie woensdag en donderdag onderzoek gedaan is of er niet in andere huizen ook koolmonoxide is vrijgekomen. Dat was niet het geval. Er is wel een aantal huizen dat nog niet gecontroleerd is, de bewoners daarvan worden verzocht contact op te nemen met Geas.