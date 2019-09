Station Harderwijk proeftuin voor nieuw systeem tegen fietsfiles

Een nieuw in- en uitchecksysteem voor fietsen moet opstoppingen tegengaan in de fietsenstalling op stations. Zogenaamde 'tags' worden vanaf vrijdag automatisch gelezen door nieuwe poortjes op het station in Harderwijk.

In eerste instantie gaat het om een proef op het station in Harderwijk. Reizigers konden de gratis tag al eerder aanvragen en laten bevestigen. De tag is gekoppeld aan het fietsabonnement dat op de ov-chipkaart staat. Het stallen van een fiets is de eerste 24 uur gratis in Harderwijk, daarna moeten fietsers nu nog afrekenen bij een medewerker.

Met het nieuwe systeem hoeven reizigers alleen nog langs een paal die de tag automatisch leest. Mensen die moeten betalen, kunnen dit meteen contactloos doen met een bankpas. 'Dan is het inchecken en doorlopen', zegt Léonie Bosselaar namens de NS. 'Je kunt ook gewoon inchecken met je OV-chipkaart, zoals gebruikelijk, maar met zo'n tag gaat het wel sneller. Als je je OV-chipkaart in je tas hebt of er nog naar op zoek moet, kan dat leiden tot opstoppingen.'

Fietsfiles

Harderwijk is één van twee plekken waar de nieuwe manier van in- en uitchecken wordt getest. In Breda is eenzelfde proef maandag van start gegaan. De plaatsen zijn door de NS uitgekozen vanwege hun grootte en het feit dat er al 24 uur gratis gestald kan worden. De NS hoopt dat het systeem helpt bij het terugdringen van de drukte in de stallingen. De proef duurt tot eind november.

Mocht het systeem goed werken dan komen ook grotere steden zoals Utrecht in aanmerking. Begin september stonden daar in de nieuw geopende stalling flinke fietsfiles omdat het uitchecken te lang duurde.

Luister hier de reportage terug: