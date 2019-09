Oud-staatssecretaris moet Arnhemse coalitie zien te lijmen

door Huibert Veth

Dat bleek woensdagavond tijdens het debat over het advies van de verkenners, gedeputeerde Jan Markink en de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink. Markink benadrukt dat de lijmpoging moet leiden tot een structureel andere manier van met elkaar omgaan.

'Goed voor proces'

De verkenners adviseerden hier externe ondersteuning bij te zoeken. Hier is gehoor aan gegeven in de persoon van Faber. Naast staatssecretaris was ze lange tijd burgemeester, onder meer in Wageningen. 'Wat ik ervaar, is dat ze rustig en toch scherp is', zegt Eric Greving (PvdA). 'Dat is goed voor dit proces.'

De partijen zijn inmiddels vier keer samengekomen. 'Gesprekken over mijn eigen relatie zijn minder intensief', zegt Leendert Combee (VVD). Over welke van de twee dat iets zegt, laat hij in het midden. De acceptatie dat mensen anders in elkaar zitten en andere dingen belangrijk vinden, is volgens hem belangrijk.

'Sorry voor warme soep'

Oppositiepartijen willen weten wat er is gebeurd waardoor de relatie kan verbeteren. 'Als ik drie dagen mot heb met mijn vrouw, moet ik sorry zeggen om weer warme soep te krijgen', zegt raadslid Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem).

Volgens Daniël Becker (ChristenUnie) gaat het ook over de vraag hoe trouw je moet zijn en hoe ontrouw je mag zijn. 'Als je in de fouten van anderen jezelf ziet, wordt het makkelijker om elkaar te vergeven.'

Sabine Andeweg (D66) geeft aan dat coalitiepartijen elkaar soms verrast hebben, en dat dat niet altijd handig was. 'Maar we hebben elkaar echt aangekeken en gezegd dat we met elkaar door willen.'

