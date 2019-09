Max Clark traint bij Vitesse met masker en lijkt inzetbaar voor PSV

De Engelsman trainde donderdag op Papendal volledig met de groep mee. Hij deed dat wel met een masker ter bescherming van zijn hoofd. Clark viel in de slotfase van het uitduel met Heracles, drie weken geleden, uit nadat hij hard in het gezicht werd geraakt. De 23-jarige verdediger moest dan ook rust houden maar heeft de training deze week weer hervat.

Clark enige linksback

Zaterdag verdedigt Vitesse in Eindhoven tegen PSV de koppositie in de eredivisie. De terugkeer van Clark komt trainer Leonid Slutskiy uiteraard goed uit, omdat hij vlak voor het sluiten van de transfermarkt Vyaschelav Karavaev zag vertrekken naar Zenit Sint Petersburg. Clark is de enige linksback in de selectie van Vitesse. Eli Dasa, de nieuwe rechtsback uit Israël, is nog niet in Arnhem neergestreken en wacht nog op zijn werkvergunning.

De kans is groot dat Julian Lelieveld, overigens net als tegen AZ, weer de rechtsback is en Clark zijn rentree kan maken op linksback. Op het middenveld lijkt Riechedly Bazoer terug te keren in de basis. Dat zou dan ten koste gaan van Navarone Foor.